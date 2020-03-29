Haluk Levent, futbolcular ve ünlülerden büyük dayanışma

özel açıklamalarda bulunan Haluk Levent, "10 bin işinden gücünden olmuş, çalışamayan aileye 2 aylık gıda yardımı yapıyoruz. Bütün sanatçılar ellerinden geleni yapıyorlar. Gıda paketinin 2 aylık maliyeti 300 TL. Aslında daha fazla ama biz indirimler de yaptırdık; un, şeker, mercimek, Türk Kahvesine kadar her şeyi koyduk elimizden geldiğince. Türkiye 'nin birçok sanatçı ve futbolcusu katıldı. Biz 2 bin aile hedefledik ama şimdiden 10 bin aileye ulaştık. Gıda firmaları ve kargolarla anlaştık. Ahbap Derneği'ne yatırılan paraların tamamı 1 hafta içerisinde bu firmalarla birlikle bize başvuran ailelere gönderilecek" diye konuştu.

Sosyal sorumluluk projeleri ile tanınan ve Türkiye'de birçok kişiye Ahbap Derneği aracılığıyla yardımcı olan Haluk Levent, koronavirüs karşısında da sessiz kalmazken; birçok ailenin aylık temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak için ünlüler de kendisine ulaştı. Murat Boz, 'Dayanışma günleri' kapsamında tam 1000 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini açıkladı. Boz'un yanı sıra Seda Sayan, 360 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini duyurdu. Aras Bulut İynemli ve Hande Yener de 100 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediklerini ifade ettiler.

- İstanbul

Kaynak: DHA