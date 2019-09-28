Haluk Levent Galatsaray-Fenerbahçe derbisine ilişkin tahmin tweeti attı

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray- Fenerbahçe derbisi başladı. Rock sanatçısı ve AHBAP Genel Başkanı Haluk Levent Türkiye'nin kilitlendiği Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için sosyal medya hesabı Twitter'den dakika dakika tahmin yaptı.

Sanatçı Haluk Levent tahiminini şu notla paylaştı:

"Yıllar önce GS yenecek demiştim tutmamıştı.

Şimdi tahminim:

14. GS öne geçer.

34. FB eşitliği sağlar

42. GS 4. korneri kullanır

55. GS kırmızı kart görür

67. FB gol atar ama iptal edilir

78. FB 2.golü atar

89. gol olur ama kimin attığını bilmiyorum o kadar da müneccim değilim"