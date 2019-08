Haluk Levent Harbiye'de sahne aldı

Sanatçı Haluk Levent, Türk Hava Yolları Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında hayranlarıyla buluştu.Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'ndeki konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan sanatçı, son yıllarda ilk kez bir yaz mevsiminde iki kez sahneye çıktığını belirterek, gösterilen yoğun ilgi dolayısıyla eylül ayı içinde bir konser daha verme ihtimalinin olduğunu dile getirdi.Levent, normal konserlerinin dışında başkanı olduğu Ahbap Derneği'nin organize ettiği konserlerde de sahne aldığını kaydederek, "Tahmin ediyorum bu yaz 50'nin üzerinde konser oldu." dedi.Konserde herhangi bir yenilik olmayacağını ifade eden sanatçı, şunları kaydetti:"Ben zaten konserin açıklamasını yaparken şunu söyledim, 'Arkadaşlar bu konserde asansörle inmeyeceğim, uçakla atlamayacağım, hatta ünlü sanatçılarla sahneye çıkmayacağım. Sadece şarkılarımı söyleyeceğim.' dedim. Sanki ilk kez konsere çıkacak ve değişik şarkılar söyleyecekmiş gibi bir enerji hissediyorum kendimde. Onun için Harbiye Açıkhava Tiyatrosu bugün yine tarihi günlerinden birini yaşayacak bence.""Bir kadını bile kurtarabilsek yeter"Haluk Levent, Emine Bulut cinayetine de değinerek, "Sosyal medyada da paylaştım zaten. Tabii ki çok şey yapılabilir ama buradan ortak çıkarılabilecek şey, hafifletici nedenler olmasın istiyoruz. Artık bir caninin kravat takıp takım elbise giydiği için, üstü başı iyi olduğu için iyi halden indirim almasını istemiyoruz." diye konuştu.Kesinlikle iyi hal indirimi olmamasını istediklerine ve "af" verilmemesi gerektiğine dikkati çeken sanatçı, "Bir insan ağırlaştırılmış müebbetle ömür boyu dört duvar arasında kalabileceğini hissederse belki caydırıcı olabilir. Bir kadını, bir kişiyi kurtarabilsek bile yeterlidir." dedi.Emekli olduğunda dahi Ahbap üyeleriyle beraber köy, kasaba demeden dolaşmak ve hayır işleri yapmak istediğini sözlerine ekleyen sanatçı, şunları söyledi:"Ben böyle mutlu oluyorum. (Ahbap) Günümün 24 saatini alıyor. Çoğu zaman bırakmaya çalışıyorum. Olmuyor. Hatta birçok sanatçı arkadaşımıza teklifte bulundum. Ama taşın altına elini koymaya sıra geldiğinde çok zor durumlar oluyor. Kimse kabul etmiyor. Çünkü Ahbap gerçekten yürek işi. Sanatçı olduğunuzu unutuyorsunuz. Hastanelere gidiyor, kampanyalara katılıyor, Valiliklere gidiyorsunuz, başka olarak. Tedavi ettirmek için evlere gidiyorsunuz. Bazen hayırseverler kampanyaya katılsın diye evine yemek yapmaya gidiyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde oto yıkamacısı biri aradı. 'Evet ben bu solunum cihazını alacağım ama bütün gün araba yıkayacaksın.' dedi. Yıkarım dedim. Yani böyle şeyler yapıyorsun. Bu birazcık insanın yaşam biçimiyle alakalı. Herkesin böyle bir yaşam içinde olmasını bekleyemeyiz ama galiba ben bu iş için uygun bir adamım. Yorulmayı da seviyorum."Mağdur çocuklar için "Kız Çocuğu"nu seslendirdiHaluk Levent, "Uçak Yaparım" adlı şarkıyla başladığı konserde, aralarında "Tek Geçerim", "Alışamadım", "Anlasana", "Ben sevmek İsterdim", "Ankara", "Bazı Günler", "Bir Yarim Olsun İsterdim" ve "Aşkın Mapushane" adlı şarkıların da yer aldığı bir repertuvarı yorumladı.Konserde Emine Bulut'un kızı ve tüm mağdur çocuklar için Nazım Hikmet'in "Kız Çocuğu" adlı eserini yorumlayan Levent, şöyle konuştu:"Bir tweet atmıştım. Kimileri tepki gösterdi, o yaştaki çocuklar bundan etkilenebilir diye. Belki de o tweeti sileceğim. Çünkü gerçekten çocuklar etkilenebilir. Ama isyanım şuna, yayın yasağı konusunda aslında kamu doğru düşünüyor. Yayın yasağı yapmanın doğru bir yanı var. Twiter'da şunu demişim: 'Bırakın herkes her gün izlesin! Ağlayalım her gün! Ağlayalım ki hakimler, savcılar, takım elbise giyip 'namus için öldürdüm' diyen iblislere ceza indirimi vermesin!' Çok çabuk unutuyoruz. Tabii her gün izlenmesini istemeyiz ama orada bir serzeniş vardı. Ben Ahbap başkanıyken bundan iki yıl önce bütün başkanların kadın olmasını istemiştim. İki yıldan beri bütün başkanlar kadın ama yetmiyor. Emine öldü ama aslında orada kız da öldü. Onu öldürdük, onu öldürdüler."Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, hayranları sanatçıya bütün şarkılarda eşlik etti.Poll Production organizasyonuyla gerçekleşen konserler kapsamında 25 Ağustos'ta Anadolu Ateşi sahne alacak.