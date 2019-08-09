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Haluk Levent'i çileden çıkaran Denizli depremi yorumu: Fuhşu kim yapıyordu?

Haluk Levent, önceki gün gerçekleşen Denizli depremi hakkında sosyal medyada yapılan "Fuhuş" yorumuna isyan etti.

09.08.2019 14:16
Haluk Levent'i çileden çıkaran Denizli depremi yorumu: Fuhşu kim yapıyordu?

Denizli'de önceki gün art arda gelen depremlerin ardından sosyal medyada bir kişinin yaptığı "Eğer bir yerde deprem oluyorsa o yerde zina çok oluyor. " yorumuna sinirlenen Haluk Levent, takipçinin ismini de yayınlayarak ateş püskürdü.

"REZİLCE"

Levent, "Tweet'i alıntılamak yerine ekran görüntüsünü almak gerekir diye sildim öncekini. Allah'ın adını anıp Gölcük depreminde ölen çocukları,askerleri, hacı teyzeleri ya da inançlı/inançsız gençleri"fuhşa" soktun ya. Yaptığın rezilce!Şimdi onların aileleri sana dava açacaklardır!" açıklamasıyla üzücü olayın bu şekilde yorumlanmasına tepki verdi.

"FUHUŞU DİNAZORLAR MI YAPIYORDU?"

Bu paylaşım sonrasında başka bir kullanıcının depremle ilgili yapılan yoruma destek vermesi Levent'i iyice çileden çıkardı. Yardımsever şarkıcı, sosyal medya kullanıcısının Tweet'ine karşılık olarak "Peki insan öncesi çağlarda yüzlerce deprem olmuş bilimsel kanıtlar var. O zaman fuhşu kim yapıyordu ? Dinazorlar mı?" cevabını verdi.

Haluk Levent'i çileden çıkaran Denizli depremi yorumu: Fuhşu kim yapıyordu?

Haluk Levent, Denizli, Magazin

YORUMLAR (1)
MERT: Asıl Dinazorlar günümüzde yaşayıp bu aptalca batıl zihinlere sahip olanlar. Belki bir gün bir umut onlarından soylarının tükendiğine şahit olur bu topraklar.
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