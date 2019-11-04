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Haluk Levent'in acı günü

Haluk Levent'in acı günü Ünlü sanatçı Haluk Levent'in dün gece vefat eden annesi son yolculuğuna uğurlandıADANA - Ünlü şarkıcı Haluk Levent'in gece vefat annesi Sabriye Acil son yolculuğuna uğurlandı.

04.11.2019 15:59
Haluk Levent'in acı günü
Ünlü sanatçı Haluk Levent'in dün gece vefat eden annesi son yolculuğuna uğurlandı
ADANA - Ünlü şarkıcı Haluk Levent'in gece vefat annesi Sabriye Acil son yolculuğuna uğurlandı.
Genel Başkanı olduğu AHBAP Platformuyla yaptığı yardımlarla gündeme gelen şarkıcı Haluk Levent'in 93 yaşındaki annesi Sabriye Acil gece evinde vefat etti. Acil'in cenazesi Yüreğir ilçesine bağlı Yamaçlı Mahallesi 612 Sokak'taki evinde helallik alındıktan sonra toprağa verilmek üzere Alihocalı Mezarlığı'na götürüldü.
Cenaze namazının kılınmasının ardından Sabriye Acil'in cenazesi toprağa verildi.
Almanya'da olan Haluk Levent ise saat 12.00'da Adana Havalimanı'na geldi. Levent uçaktan indikten sonra geldiği annesinin evinde taziyeleri kabul etti. Cenaze namazında ise Levent'in ağlamamak için güçlükle durduğu görüldü.
Haluk Levent'in acı günü

Sabriye Acil, Haluk Levent, Genel

Kaynak: İHA


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