Sanatçı Haluk Levent'in başkanlığını yaptığı Ahbap Derneği, 30 bine yakın gönüllüsüyle ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırıyor.

Haluk Levent'in yaklaşık 3 yıl önce platform adı altında faaliyete başlattığı ve ardından dernekleşen "Ahbap", yardım organizasyonlarıyla dikkati çekiyor. Dernek şimdiye kadar 245 öğrenciye burs imkanı sağladı, 136 medikal cihaz ve ilaç temin etti, 4 bin 216 aileye çeşitli yardım ulaştırdı, 1414 özel günde etkinlik, 331 kan ve kök hücre kampanyası ve 574 de eğitim faaliyeti düzenledi.

İstanbul merkezli faaliyet gösteren ve kısa süre içerisinde Türkiye'nin 70 şehrinde 30 bin gönüllüye ulaşan dernek, 7 gün 24 saat ihtiyaç sahiplerini hayırseverlerle buluşturuyor.

"Hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini bir araya getirdik"

Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25 yıla yakın süredir Ahbap'a benzer organizasyonların içinde olduğunu, kurdukları dernek sayesinde çalışmalarının kurumsal bir nitelik kazandığını söyledi.

Zaman zaman yardım konusunun istismar edildiğini dile getiren Levent, "Sosyal medyada ağlayan bir kadın ve bebek resmi koyup altına hesap numarası paylaşan birtakım kişiler oldu. Çoğu yardımlar istismar edildi. Ahbap, birçok konuda bunların da önüne geçmek istedi. Yardımların tek elden araştırılarak doğru ele ulaşmasını sağladı. Yoksa insanlardaki yardım duygusu azalacaktı." diye konuştu.

Levent, yaptıkları örnek çalışmalarla kısa sürede Türkiye'deki herkesin desteğini aldıklarını vurguladı.

İhtiyaç sahipleriyle hayırseverleri bir araya getirmeyi başardıklarını anlatan Levent, şöyle devam etti:

"Şu anda birlikte çalıştığımız 200'e yakın hayırsever var. İnsanlara yardım ettiğim zaman kendimi çok mutlu hissediyorum. Bizde para işlemiyor. Biz hayırseverlere ödüller veriyoruz. Mesela ailemizin kira ihtiyacı var. 'Kim bu aileye şu parayı gönderirse ona yatta yemek hazırlıyorum' diyorum. Evlerine gidiyorum kahvaltı ve akşam yemeği hazırlayıp şarkı söylüyorum. İyiliğin bulaşıcı olduğuna inanıyorum. Eğer gerçekten bir yardım yapmışsak o akşam çok huzurlu uyuyoruz."

"Alternatif bir kuruluş değiliz"

Devlet kurumlarıyla beraber çalıştıklarını vurgulayan Levent, şunları söyledi:

"Gönüllü arkadaşlarımız muhakkak valiliklere müracaat ediyor. Aileler mutlaka araştırılıyor. Önce devlet hastanelerine yönlendiriyoruz. Tedavi devlet hastanesinde yapılmıyorsa valilikten izin belgesi alıyoruz. Bize izin verdiği takdirde bunu paylaşıp o hesaba para toplanmasını ve onun sağlığına kavuşmasını sağlıyoruz. Biz alternatif bir kuruluş değiliz. Ahbaplar, bakanlık, valilik ve muhtarlarla çalışıyor. Kendimizi devletten soyutlayan alternatif bir oluşum değiliz. Halkla, devletle, hükümetle ve muhalefetle hep birlikte olan insanlarız."

Kansere karşı verdiği mücadeleyle tanınan ve geçen hafta yaşam mücadelesini kaybeden Neslican Tay'ı birçok kez hastanede ziyaret edip moral verdiğini hatırlatan Levent, onun mücadeleci azminin birçok hastaya sembol olduğunu, ölümünün kendisini de çok üzdüğünü aktardı.

Sık sık hastane ziyaretleri yaptığını vurgulayan Levent, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tüm hastaları akrabam gibi görüyorum. O sıcaklıkta ve yakınlıkta hissediyorum. Daha önce hastanede tedavisi devam ederken kaybettiğimiz çocuklarımız oldu. O hüznü ve yalnızlığı bilirim. Çocuk hastaları ziyaret ettiğimde serviste tedavi gören tüm çocukları ziyaret ediyorum. Onlara şarkı söylüyorum. İnsanlar sürekli bana sarılıyor. Ben ölene kadar paylaşmaya devam edeceğim."

"Ahbap"ta gönüllü olmak

Ahbap Platformu'nun bir parçası olmak isteyen gönüllüler önce internet sitesinde hazırlanan "Ahbap Ortak Zemin Anlaşması"nı imzalıyor.

Yaşadıkları şehrin resmi Ahbap sosyal medya hesaplarıyla iletişime geçip yönetim kurulunun da olumlu referansını alan gönüllüler, "Ahbap" olarak görev almaya hak kazanıyor.