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Haluk Levent'in anıt mezar çağrısı büyük yankı buldu! Neslican, 6 aileye daha umut oldu

Ölümüyle tüm Türkiye'yi yasa boğan Neslican Tay için anıt mezar yaptıracağını söyleyen ünlü şarkıcı Haluk Levent'in çağrısı büyük yankı buldu. Neslican'ın anıt mezarı için toplanan bağışlar 6 aileye daha umut oldu.

22.09.2019 10:45

Tümör nedeniyle sol bacağı kesilen ve dördüncü kez kansere yakalanan Neslican Tay, önceki akşam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Neslican'ın her daim yanında olan Haluk Levent, bugün ve yarın vereceği konserlerinin geliriyle bir anıt mezar yaptıracağını sosyal medya hesabından duyurmuştu.

BİRÇOK KİŞİ ARADI

Haluk Levent'in bu adımı yanıtsız kalmadı. Levent, anıt mezar için çok sayıda kişinin kendisini aradığını yine Twitter hesabından duyurdu.

"SEVİYORUM LAN SİZİ"

Levent, "Anıt mezar için çok arayan oldu. Mermercisi, heykeltraşı , mimarı.. Hiç para harcatmadan üstlendiler. İsimlerini yakında açıklayacağım. Bu konserlerden gelen gelir şu an AHBAP'ların ilgilendiği 6 aile için harcanacak. Duygulandım. Argo söylicem özür dilerim! Seviyorum lan sizi." paylaşımını yaptı.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Sol bacağının kesilmesine neden olan kanser hastalığına karşı yürüttüğü mücadele ile tanınan ve dün İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden Rizeli Neslican Tay'ın cenazesi bugün öğleden sonra toprağa verilecek.

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Haluk Levent'in anıt mezar çağrısı büyük yankı buldu! Neslican, 6 aileye daha umut oldu

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