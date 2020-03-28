Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Haluk Levent'in başlattığı yardım kampanyasına ünlülerden destek yağdı

Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle sıkıntılı günler geçiren ailelere yönelik yardım kampanyası başlatan Haluk Levent'in çağrısına ünlü isimlerden destek yağdı.

28.03.2020 22:33 | Son Güncelleme: 28.03.2020 23:14

Sosyal sorumluluk projeleri ile tanınan ve Türkiye'de birçok kişiye Ahbap Derneği aracılığıyla yardımcı olan Haluk Levent, koronavirüs karşısında da sessiz kalmadı ve birçok ailenin aylık temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçti.

HALUK LEVENT'IN ÇAĞRISI ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Bugün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile bu harekete herkesi davet eden ve bu dönemlerin dayanışma günü olduğuna dikkati çeken Haluk Levent, sosyal medya üzerinden, "Ben sizlerden daha hayırsever değilim. Sadece daha koordineliyim. Gelin Ahbap'ları siz de kucaklayın. Gün dayanışma günüdür! Bireysel değil hep birlikte hareket edelim. Sizi seviyoruz ve bekliyoruz" açıklamasında bulunmuştu. Yapılan çağrı çığ gibi büyüdü ve birçok sanatçı, sporcu arka arkaya destek açıklamasında bulundu.

ÇOK SAYIDA ÜNLÜ İSİM DESTEK VERDİ

"Dayanışma günleri" adı verilen bağış kampanyasına İbrahim Çelikkol, Bulut Aras İyinemli, Hande Yener, Cenk Tosun, Merih Demiral, Umut Meraş, Caner Erkin, Mehmet Topal, Orhan Ovacıklı, Mert Hakan Yandaş gibi bir çok isim destek oldu.

İŞTE HALUK LEVENT'İN KAMPANYASINA DESTEK VEREN ÜNLÜLER

Murat Boz, "Dayanışma günleri" kapsamında tam 1000 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini açıkladı.

Haluk Levent'in başlattığı yardım kampanyasına ünlülerden destek yağdı

Hakan Balta ve eşi Derya Balta "Dayanışma günleri" kapsamında 706 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediklerini belirttiler.

Seda Sayan, "Dayanışma günleri" kapsamında 360 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini duyurdu.

Aras Bulut İyinemli, "Dayanışma günleri" kapsamında 100 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini ifade etti.

Haluk Levent'in başlattığı yardım kampanyasına ünlülerden destek yağdı

Hande Yener, "Dayanışma günleri" kapsamında 100 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini ilan etti.

Gökhan Gönül, "Dayanışma günleri" kapsamında 500 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini duyurdu.

İbrahim Çelikkol, "Dayanışma günleri" kapsamında 20 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini açıkladı.

Harun Kahraman, "Dayanışma günleri" kapsamında 350 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini belirtti.

Caner Erkin ve eşi Şükran Ovalı, "Dayanışma günleri" kapsamında tam 1000 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini belirtti.

Merih Demiral, "Dayanışma Günleri" için 500 ailenin gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini ilan etti.

Haluk Levent'in başlattığı yardım kampanyasına ünlülerden destek yağdı

Umut Meraş, "Dayanışma Günleri" için 200 ailenin gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini duyurdu.

Cenk Tosun, "Dayanışma günleri" kapsamında 250 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini açıkladı.

Mehmet Topal, "Dayanışma günleri" kapsamında 300 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini ilan etti.

Mert Günok, "Dayanışma günleri" kapsamında 265 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini ifade etti.

Hakan Balta ve eşi Derya Balta, "Dayanışma günleri" kapsamında 706 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediklerini belirttiler.

Umut Nayir, "Dayanışma günleri" kapsamında 300 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini belirtti.

Mert Hakan Yandaş, "Dayanışma günleri" kapsamında 35 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini belirtti.

Samsunspor'dan Yalçın Kılıç, "Dayanışma günleri" kapsamında 20 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini belirtti.

Samsunspor'dan İlyas Kubilay Yavuz "Dayanışma Günleri" için 20 ailenin gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini belirti.

Orhan Ovacıklı, "Dayanışma Günleri" için 40 ailenin gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini belirti.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Haluk Levent’in başlattığı yardım kampanyasına ünlülerden destek yağdı
Etiketler: İbrahim Çelikkol, Haluk Levent, Hande Yener, Koronavirüs, Magazin, Güncel

Haberin Videosu :

Şarkıcı Haluk Levent'in başlattığı yardım kampanyasına ünlülerden destek yağdı

İlgili Haberler

NTV muhabiri Korhan Varol koronavirüse yakalandıNTV muhabiri Korhan Varol koronavirüse yakalandı
CZN Burak, Instagram’ın resmi hesabından paylaşılan ilk Türk olduCZN Burak, Instagram'ın resmi hesabından paylaşılan ilk Türk oldu
Emel Müftüoğlu, virüse rağmen sokağa çıkanlara öfke kustu: Falakaya yatıracağımEmel Müftüoğlu, virüse rağmen sokağa çıkanlara öfke kustu: Falakaya yatıracağım
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, koronavirüse rağmen çekimlerine devam etme kararı aldıEşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, koronavirüse rağmen çekimlerine devam etme kararı aldı
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Magazin ››Haluk Levent'in başlattığı yardım kampanyasına ünlülerden destek yağdı - Magazin
Yorumlar

Magazin Manşet

Haberler

Koronavirüse yakalanan NTV muhabiri hastanede karantinaya alındı Magazin
Koronavirüse yakalanan NTV muhabiri hastanede karantinaya alındı
80’lik Patrick’le evlenen Meltem, evliliği hakkındaki itirafıyla ağızları açık bıraktı Magazin
80'lik Patrick'le evlenen Meltem, evliliği hakkındaki itirafıyla ağızları açık bıraktı
CZN Burak’tan büyük başarı! Instagram’ın paylaştığı ilk Türk oldu Magazin
CZN Burak'tan büyük başarı! Instagram'ın paylaştığı ilk Türk oldu
Emel Müftüoğlu küplere bindi: Sokağa çıkanları falakaya yatıracağım Magazin
Emel Müftüoğlu küplere bindi: Sokağa çıkanları falakaya yatıracağım
Virüse aldırmadılar! Fenomen dizi ilginç yöntemlerle sete geri döndü Magazin
Virüse aldırmadılar! Fenomen dizi ilginç yöntemlerle sete geri döndü
Karantinada olan Aleyna Tilki, mini şortuyla direk üzerinde poz verdi Magazin
Karantinada olan Aleyna Tilki, mini şortuyla direk üzerinde poz verdi
Ayet-el Kürsi’yi okuyan ABD’li şarkıcı, tüyleri diken diken etti Magazin
Ayet-el Kürsi'yi okuyan ABD'li şarkıcı, tüyleri diken diken etti
Paylaşımı korkuttu! New York’ta yaşayan şarkıcı virüse mi yakalandı? Magazin
Paylaşımı korkuttu! New York'ta yaşayan şarkıcı virüse mi yakalandı?

Son Dakika Magazin Haberleri

22:33: Haluk Levent'in başlattığı yardım kampanyasına ünlülerden destek yağdı - Magazin 21:16: Çin'in Vuhan kentinde karantinanın bitmesini isteyen halk isyan çıkardı, polise saldırdı - Haberler 20:32: Başakşehirspor'lu futbolcular'dan 'Evde kal' çağrısı - Magazin 19:07: Hatay'da balık tutan adam, yıldırım çarpması sonucu öldü - Haberler 18:32: Koronavirüsün ilacını bulduklarını açıkladılar - Magazin 18:32: Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun çifti bakın nereye gitti - Magazin 18:32: Sokakta dolaşanları falakaya yatırmak istediğini söyledi - Magazin 16:37: NTV muhabiri Korhan Varol koronavirüse yakalandı - Magazin 15:53: Kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile nikah masasına oturan Meltem Miraloğlu, evliliği hakkında ilk kez konuştu - Magazin 15:01: CZN Burak, Instagram'ın resmi hesabından paylaşılan ilk Türk oldu - Magazin 13:52: Emel Müftüoğlu, virüse rağmen sokağa çıkanlara öfke kustu: Falakaya yatıracağım - Magazin