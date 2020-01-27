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Haluk Levent'in Gölcük depreminde çocuklara şarkı söylediği anların videosu Twitter'da gündem oldu

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem sonrası kurucusu olduğu AHBAP ile ellerinden gelen tüm yardımları yapan Haluk Levent'in 1999 yılında meydana gelen Gölcük depreminde çocukları etrafına toplayarak şarkı söylediği anlar Twitter'a damga vurdu.

27.01.2020 08:17 | Son Güncelleme: 27.01.2020 08:53

Şarkıcılığının yanı sıra kurucusu olduğu AHBAP derneği ile sayısız yardımda bulunan Haluk Levent'in 1999 yılında meydana gelen depreminde çocukları şarkı söylediği anların görüntüsü sosyal medyaya yayıldı.

ELAZIĞ'DAKİ DEPREMZEDELER İÇİN SEFERBER OLDU

'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından yardım kampanyaları sürüyor. Yardım kampanyasına katılan isimlerden biri olan Haluk Levent, AHBAP derneği bünyesinde 160 büyük çadır aldıklarını ve en az 500 kişinin faydalanabileceğini duyurdu. Depremden kısa süre sonra paylaşım yapan Levent, "AHBAP Derneği hesabında -burs verdiğimiz öğrenciler hariç - toplam 384 bin TL var. Bu ay ki ofis giderleri maaşları ayırdık. Kalan tüm para ile kışlık çadır yaptırıp Elazığ AFAD'a teslim ediyoruz. Sonuçta bu bağışları siz yaptınız" demişti.

1999 DEPREMİNDE ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bu zamana kadar yaptığı yardımlarla adından söz ettiren Haluk Levent'in Türkiye'nin kuzey bölgelerden boydan boya geçen Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın batı bölümünde 17 Ağustos 1999 Salı günü saat 03:01'de başlayan ve 45 saniye süren 7.4'lük deprem sonrası görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülerde Haluk Levent, boş bir arsada etrafına topladığı çocuklarla gitar çalıp şarkı söylüyor.

"HER MAHALLEDE BİR HALUK LEVENT OLMALI"

Haluk Levent'in yıllar önce çekilen görüntülerini yeniden paylaşan binlerce sosyal medya kullanıcı "Büyük adam seviyoruz seni" ve "Her mahallede bir Haluk Levent olmalı" gibi yorumlar yaptı.

GÖLCÜK DEPREMİNDE 17 BİN 480 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Resmi kayıtlara göre Kocaeli'nde 9 bin 477, Sakarya'da 3 bin 891, Yalova'da 2 bin 504, İstanbul'da 981, Bolu'da 270, Bursa'da 268, Eskişehir'de 86 ve Zonguldak il sınırı içinde de 3 kişi olmak üzere toplam 17 bin 480 kişinin can verdiği büyük felakette yüz binin üzerinde insan da evsiz kalmış, yaklaşık 24 bin kişi yaralanırken, birçok kişi de sakat kalmıştı.

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Haluk Levent'in Gölcük depreminde çocuklara şarkı söylediği anların videosu Twitter'da gündem oldu

Haluk Levent, Elazığ, Gölcük, Magazin


HABER YORUMLARI (13)
SAKARYALI HATUN:ALLAH, iyi kalpli insanların, sayısını artırırsın.
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BOSNİAC:Sevgi ve saygı duyduğum nadir sanatçılardan biri. Her konuda duyarlı bir insan ve en önemlisi bu işi reklam için yapanlardan değil.
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SAKARYALI HATUN:Adamlığın vücut bulmuş halisin, Haluk Levent... Helal olsun.
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SAKARYALI HATUN:Admlığın vücut bulmuş halisin,Haluk Levent...Helal olsun.
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0 0
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SAKARYALI HATUN:ALLAH, böyle iyi kalpli insanların, sayısını artırırsın.
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1 0
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HAKKI AYDIN BULUT KARAGÜNDOSTU:HALUK LEVENT İYİ ADAMSIN LAKİN ŞU KULAĞINDAKİ KÜPEYİ ÇIKAR KÜPE KADINLARA MAHSUSTUR SEN ERKEKSİN KÜPE TAKAMAZSIN
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KAMİLİN BİRİ:İNSANLARIN DIŞINA BAKMAKTAN UTANMALI, ARTIK İÇLERİNE BAKMALISIN. ASLINDA SENDE TAKMAK İSTİYORSUN DA, TOPLUM BASKISI İŞTE. YÜREĞİN YETMİYOR. .
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5 1
EROL MEHMET YILDIZ:Adam siyaset yapmıyor, kimseyi bölmüyor, ayrıştırmıyor. Tek amacı halkına yardım etmek. Adam gibi adam.
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BRO:Helal olsun Haluk Levent Adamsın.
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SEVDA:gerçek sanatçısın. . . güzel adam
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