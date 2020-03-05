Haluk Levent'in kendisi için şarkı söylediği İrem, kanser hastası değilmiş

İZMİR'in Buca ilçesinde, sanatçı Haluk Levent'in moral vermek için buluşup, çay içerek kendisi için şarkı söylediği İrem Atan'ın (19), kanser hastası olmadığı ortaya çıktı. Haluk Levent'ten özür dileyen Atan, tüm sosyal medya hesaplarını kapattı.

Buca ilçesinde yaşayan, beyin tümörü nedeniyle kemoterapi gördüğünü söyleyerek saçlarını da kazıtan İrem Atan, Haluk Levent'e sosyal medya üzerinden 'Lütfen bir çay içelim' diyerek çağrıda bulundu. Zor bir süreçten geçtiğini düşündüğü genç kıza destek olmak isteyen Levent ise, Atan'ın bu isteğini yanıtsız bırakmayarak genç kızla İzmir Kordon'da buluştu, çay içerek şarkı söyledi. Haluk Levent'in sergilediği duyarlı davranış, basına da yansıdı.

ÖZÜR DİLEYİP, SOSYAL MEDYA HESAPLARINI KAPATTI

Bir süre sonra sosyal medyada, İrem Atan'ın kanser hastası olmadığı ve çevresindeki herkesi kandırdığına dair iddialar ortaya atıldı. Bunun üzerine Atan, sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Mesajda, "Yazılanlar doğru, tedavi görüyorum ve psikolojik bir süreçten geçiyorum. Bu süreçte Haluk Levent ağabeyimi üzdüğüm için ondan çok özür diliyorum. Hem ondan, hem de ahbaplarımdan" diye yazan İrem Atan, tüm sosyal medya hesaplarını kapattı.

'TEK TESELLİM BEYİN TÜMÖRÜ OLMAMASI'

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan sanatçı Haluk Levent ise şu ifadeleri kullandı:

"Saçı yoktu ve bazı fotolarda maske vardı. Onu mutlu etmeliyim diye düşündüm ve irtibat kurdum. İzmir'e geldiğimde görüşürüz dedim. Hatta o tweet attı sonra 'abi çay içer miyiz?' diye. İzmir'e gittiğimde, söz verdiğim gibi görüştük. Onun istediği gibi Kordon'da gitar muhabbeti yaptık. Şarkılar söyledik ve çayımızı içtik. Bana beyin tümörüyle ilgili problemi olduğunu ve 9 Eylül araştırma hastanesine gidip geldiğini söyledi. Ben de elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız dedim. Yani bu kız Ahbap platformuna 'ben hastayım gelin, beni tedavi ettirin' demedi. Adı soyadına göre sorgulatma yaptırdım, ama hiçbir kayda rastlamadım. ve kendisini aradım. Bundan birkaç gün önce. Anlat dedim. Bana anlat! dedim. 'Hiçbir şey yok' dedi. 'Hiçbir problem yok' dedi. 'Ben, raporları göndereceğim' dedi. Göndermedi, gönderemedi. Gönlümüz kırık... Kalbimiz kırık... Umarım tedavi olur. Tek sevindiğim şey beni kandırmış olsa da onun beyin tümörüne yakalanmamış olmasıydı. Tek tesellim o. En azından buna seviniyorum. Onun için çok çaba harcadım, çok emek harcadım. Arayıp ağladığı zamanlar ona moral verdim."