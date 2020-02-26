Haluk Levent, ünlü oyuncu Jonny Depp'e meydan okudu: Ben daha pahalıyım

AHBAP Derneği'ni kurarak ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan şarkıcı Haluk Levent, sosyal medya paylaşımı ile oyuncu Johnny Deep'e göndermede bulundu.

GÖNDERMEDE BULUNDU

Dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp'in, müzik grubu Hollywood Vampires ile 13 Eylül'de İstanbul 'a konser vermeye geliyor. Konser için VIP kategorisinden bilet alanların 10 bin lira karşılığında başta Depp olmak üzere diğer grup üyeleri ile tanışıp fotoğraf çektirebilme şansı yakalayacağı yönündeki haberi takipçilerine ulaştıran Levent, dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"DAHA PAHALIYIM"

Levent, "Johnny Deep'ten daha pahalıyım. Bir menemen 45 bin lira! Telefonda türkü söylemek 53 bin..." diyerek esprili bir paylaşım yaptı.

HAYRANLARINDAN BÜYÜK DESTEK

Öte yandan eski eşi Amber Heard'la yaşadığı sıkıntıların ardından hayranlarından büyük destek alan başarılı aktör, müzik grubu Hollywood Vampires ile turnelere çıkıyor.

10 BİN TL'YE SELFİE

Bu yıl içinde bir dünya turnesi düzenleyeceğini açıklayan Hollywood Vampires, duraklarından birini de İstanbul olarak belirledi. Şimdiden büyük heyecan yaratan konser, 13 Eylül Pazar akşamı İstanbul Life Park'ta gerçekleşecek. Konserin bilet fiyatları ise 220 liradan 1100 liraya kadar çıkıyor. 'VIP' kategorisinin de bulunduğu konserde sahne öncesi grup üyeleriyle tanışıp, fotoğraf çektirme şansına sahip olacak. Fakat deneyimi yaşamak isteyen kişilerin 10 bin TL'yi gözden çıkarmaları gerekiyor.