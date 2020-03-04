Haluk Levent, kendisini "kanser hastasıyım" diyerek kandıran kadına sitem etti

Kurduğu ve başkanlığını yürüttüğü AHBAP Derneği ile yardıma muhtaç insanlar için elinden geleni yapan şarkıcı Haluk Levent, kanser hastası olduğunu söyleyen bir kadın hayranıyla sahilde buluşarak konser verdi. Ancak Levent, kadının kanser hastası olmadığını kendisiyle buluşmak için böyle bir şey söylediğini öğrenince adeta yıkıldı.

KANSER HASTASIYIM DİYEREK HALUK LEVENT'LE BULUŞTU

Kendisine ulaşarak buluşmak isteyen hasta takipçilerini geri çevirmeyen ve yanlarına giderek şarkılar söyleyen Haluk Levent, son olarak kanser hastası olduğunu söyleyen bir kadın hayranıyla sahilde buluşup ona gitar çalıp karşılıklı çay içtiler. Ancak kadının kanser hastası olmadığını sadece kendisiyle buluşmak için böyle bir yalan söylediğini öğrenen Levent, genç kadının psikolojik sorunları olduğunu ve tedavi gördüğünü söyledi.

GERÇEĞİ ÖĞRENİNCE YIKILDI

Çoğu zaman gerekli desteği sağlayabilmek adına vaatlerde de bulunan ve bağışçılarına şarkı söylemekten yemek yapmaya kadar çeşitli şeyler yapan Levent, son olaydan sonra hissettiklerini Twitter hesabından takipçileriyle paylaştı. Fenomen dizi Behzat Ç.'ye göndermede bulunan Haluk Levent "Behzat amirim için 'nasıl kaldırıyor bunca yükü, bunca hayal kırıklığını' derdim. Sonuçta o rol icabı! Ya benim kalbim?" dedi.