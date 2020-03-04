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Haluk Levent, kendisini "kanser hastasıyım" diyerek kandıran kadına sitem etti

Saçlarını kazıtarak maske takıp kanser hastası olduğunu söyleyerek Haluk Levent'le buluşan genç kadının yalan söylediği ortaya çıktı. Hayal kırıklığına uğrayan Levent, yaşadığı üzüntüyü Twitter hesabından takipçileriyle paylaştı.

04.03.2020 15:52 | Son Güncelleme: 04.03.2020 16:09

Kurduğu ve başkanlığını yürüttüğü AHBAP Derneği ile yardıma muhtaç insanlar için elinden geleni yapan şarkıcı Haluk Levent, kanser hastası olduğunu söyleyen bir kadın hayranıyla sahilde buluşarak konser verdi. Ancak Levent, kadının kanser hastası olmadığını kendisiyle buluşmak için böyle bir şey söylediğini öğrenince adeta yıkıldı.

KANSER HASTASIYIM DİYEREK HALUK LEVENT'LE BULUŞTU

Kendisine ulaşarak buluşmak isteyen hasta takipçilerini geri çevirmeyen ve yanlarına giderek şarkılar söyleyen Haluk Levent, son olarak kanser hastası olduğunu söyleyen bir kadın hayranıyla sahilde buluşup ona gitar çalıp karşılıklı çay içtiler. Ancak kadının kanser hastası olmadığını sadece kendisiyle buluşmak için böyle bir yalan söylediğini öğrenen Levent, genç kadının psikolojik sorunları olduğunu ve tedavi gördüğünü söyledi.

GERÇEĞİ ÖĞRENİNCE YIKILDI

Çoğu zaman gerekli desteği sağlayabilmek adına vaatlerde de bulunan ve bağışçılarına şarkı söylemekten yemek yapmaya kadar çeşitli şeyler yapan Levent, son olaydan sonra hissettiklerini hesabından takipçileriyle paylaştı. Fenomen dizi Behzat Ç.'ye göndermede bulunan Haluk Levent "Behzat amirim için 'nasıl kaldırıyor bunca yükü, bunca hayal kırıklığını' derdim. Sonuçta o rol icabı! Ya benim kalbim?" dedi.

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Haluk Levent, Twitter, Magazin


HABER YORUMLARI (5)
MANÇABA'' NIN GÜLÜ:Sen insanlığını yaptın. İnsanoğlu fıtratının gereğini yapar bazılarıda bunu fırsata çevirir. ama siz yine de PES etmeyin. İnsanlığa örnek olmaya inadına İNSAN olmaya devam.
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TUNCAY ÇINAR:Ortada kanser hastası yok mu?Duyduğum en güzel haberlerden biri.
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DODO:İstirmar edilmiş, incitilmiş bir kalp. Duyduğun en kötü haberlerden biri
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KANSER YOKSA İSTİMAR VAR KANSERDEN BETER:saçmalamışsın.
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ELMALILI AKREP:Kime, neye inanacağımızı şaşırdık Allah şaşırtmasın buna şükür
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21 0
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4.03.2020 17:26:19