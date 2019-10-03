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Haluk Levent, kızı için yol yapan babanın imdadına yetişti

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, kızı için 4 kilometrelik yolu araç geçmesi için müsait hale getiren babanın borçlarının ödeneceğinin müjdesini verdi.

03.10.2019 19:29

Kurucusu olduğu AHBAP derneğiyle yardıma muhtaç olan insanlara yardım eden Haluk Levent, kızının okula gidebilmesi için 4 kilometrelik yolu stabilize hale getiren babanın borçlarını bir hayırsever tarafından ödeneceğini duyurdu.

"AMCAMIZIN BORÇLARINI ÜSTLENECEK"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından mesaj yayınlayan Haluk Levent, "Ankara'dan bir dostum aradı. Bu haberi görmüş. Amcamızın tüm borcunu üstlenmek istediğini bunu duyurmamızı istedi. Ben Ankara'ya gittiğimde ona ve ailesinekahvaltı hazırlayacağım. Sözünü aldı. Teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Muğla'da çiftçi Ramazan Korkut, toprak dağ yolu bozuk olduğu için servis aracı evlerinin bulunduğu yere giremeyince, okula gitmekte güçlük yaşayan 6 yaşındaki kızı Gamze için 4 kilometrelik yolu stabilize hale getirtmişti. Korkut, "Yolu yaptırmaya mecbur kaldım, çünkü aksi takdirde kızım okula gidemeyecekti" demişti.

Haluk Levent, kızı için yol yapan babanın imdadına yetişti

Haluk Levent, Korkut, Ankara, Magazin, Güncel

YORUMLAR(8)
SNAYPIR:devlet nerde o köydenaskere giden vergi veren ektrik su parası ödeyen yokmu devletin vatandaşa olan sorumluluğu nerde kaldı o köyün bağlı bulunduğu ilin valisi ve köy hizmetleri müdürü nerde . . . ???????????????????
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BİLİM ADAMI:Haluk denen fani bırak bu ayakları sen önce borçlarını öde
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VELİ KONAR:Irak''ta halk zalim devletten kurtulmak için emperyalizmin maşası olmuş devlete karşı mücadele veriyor sanırım. Ve Irak Devleti kendisini ve Kurumlarını Irak Halkından korumak için kan döküyor. Maaşlar elden gittikten sonra kimin öldüğü önemli değil onlar için. Her şey yatışınca da yine o devlet kahraman ilan edilecek.
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ADINIZI YAZIN:babamıza selam
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YAKUT:Helal Olsun sana adamdın
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ŞANLI:TÜRKİYEDE 1 TANEMİ SANATÇI VAR ey sanatçılar lüx yaşantınızı bu halka borçlusunuz azıcık bu halkında yararına bıseyler yapın haluk lewent gıbı
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1:GERISI BOLUCU GEZICI COCUKLARI
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22:Önce nasıl yazılacagını öğren gevşek.
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