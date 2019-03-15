15 Mart 2019, 08:25
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Haluk Levent, Küçük Kız Çocuğuna Tekerlekli Sandalye Alan Kişinin Evinde Yemek Yaptı

Yaptığı yardımlarla sık sık adından söz ettiren Haluk Levent, küçük bir kızın ihtiyacı olan tekerlekli sandalyeyi alan kişinin evine girerek hem yemek yaptı hem de konser verdi.

Haluk Levent, Surenur isimli kızın ihtiyacı olan özel tekerlekli sandalyeyi alan kişinin evinde konser vereceğini ve yemek yapacağını açıkladı.

Tekerlekli sandalyeyi alan hayırsevere teşekkür eden Haluk Levent sözünü tuttu.

YARDIM YAPAN KİŞİNİN EVİNDE YEMEK YAPTI

Erkut isimli kişinin evine giderek mutfağa girdi ve elleriyle makarna yaptı. Haluk Levent, "Surenur'a ihtiyacı olan özel aracı satın alan Erkut arkadaşımıza söz verdiğim gibi konuk oldum. Ona peynirli biberli kıvırcık makarna , tablacı çoban salatası ve süzme yoğurttan ayran yaptım" dedi.

"MADEM ŞARKI SÖYLETECEKSİNİZ ŞARKICI ÖDÜLÜ VERİN"

Öte yandan Haluk Levent'in başında olduğu AHBAP derneği dün Galatasaray Üniversitesi tarafından verilen Sosyal Sorumluluk Ödülü'ne layık görüldü.

Ödül töreninden fotoğraf paylaşan Levent, bir ara çıkıp şarkı söylemesine "Ülen madem şarkı söyleteceksiniz "şarkıcı- türkücü" dalında ödül verin. Hem AHBAP'a ödül hem de "abiii gelmişken şarkı söyle yaaa" diyerek espri yaptı.

Haluk Levent, Magazin, Güncel


YORUMLAR (13)
12345: Abi olur ya bir gün teklif gelirse; gözünü seveyim siyasetten uzak dur.
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KARADENİZ: Adamsın Haluk!..
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M35: izmirden selamlar adamsın be Haluk hocam şahsım adına seni örnek sanatçı ilan ediyiyorum benimle aynı fikirde olanlar lütfen paylaşın m35 kişiligini seviyor
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BRÜTÜS: İçine melek kaçmış. Acaba insan görünümlü melek mi. Helal olsun adamın magması.
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MUSTAFA: İnsan da fizik güzelliği değil kalp güzelliği versin..
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