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Haluk Levent sözünü tuttu

Ünlü sanatçı Haluk Levent, sözünü tutarak, 'NCL Tip 2 SMA' hastalığından dolayı Ankara'da tedavi gören Bursalı Zeynep Sargın'ın babasını işe alan firmaya konser verdi.

24.12.2019 11:03 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:08 Haluk Levent sözünü tuttu
Ünlü sanatçı Haluk Levent, sözünü tutarak, 'NCL Tip 2 SMA' hastalığından dolayı 'da tedavi gören Bursalı Zeynep Sargın'ın babasını işe alan firmaya konser verdi.

Ekim ayında Bursa'da yaşayan Selçuk ve Ümran Sargın çiftinin iki çocuğundan biri olan ve 'NCL Tip 2 SMA' hastalığından dolayı Ankara'da tedavi gören Zeynep Sargın'ı ziyaret eden Haluk Levent, baba Selçuk Sargın'a iş verecek firmanın personeline konser sözü vermişti. Bursalı aileye güzel Ankara'da bulunan bir otobüs fabrikasından gelmiş ve baba Selçuk Sargın işe başlamıştı.

Ünlü sanatçı Haluk Levent konser sözünü tuttu ve sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafıyla takipçilerine duyurdu. Levent, konserden paylaşım yaptığı öz çekim ile, "MAN fabrikası Selçuk'u işe aldı, ben de personel gecesinde konser verdim. Ama 'Ücretinizi vereceğiz, böyle yapamayız' diye ısrar ettiler. Ücreti alsam etik olmazdı. Bu sebeple bu para İstanbul'da tedavi olan ve Bakü'de onun için konser verdiğimiz Sura Nadirova için kullanılacak" dedi. - BURSA

Haluk Levent, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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