Haberler » Magazin » Haluk Levent'ten kendisini yakan Adem Yarıcı paylaşımı: Çocukları valilik himayesinde - Magazin

Haluk Levent'ten kendisini yakan Adem Yarıcı paylaşımı: Çocukları valilik himayesinde

Haluk Levent, Hatay'da 'çocuklarım aç' dedikten sonra kendini yakarak yaşamına son veren Adem Yarıcı hakkında bir paylaşım yaptı.

07.02.2020 20:22 | Son Güncelleme: 07.02.2020 20:41

Ünlü sanatçı Haluk Levent, Valiliği'nin önünde "Çocuklarım aç, iş istiyorum anlamıyor musunuz" dedikten sonra kendini yakarak yaşamına son veren Adem Yarıcı hakkında açıklama yaptı.

Haluk Levent, Adem Yarıcı'nın çocuklarının Hatay Valiliği tarafından himaye altına alındığını duyurdu.

ADEM YARICI'NIN ÇOCUKLARININ DURUMUNU PAYLAŞTI

Haluk Levent'in Adem Yarıcı'nın çocuklarına ilişkin yaptığı paylaşım şöyle:

"Arkadaşlar etiketliyorsunuz. Bizler de üzüldük Adem Yarıcı için.. Çocukları için @Ahbap_Hatay devreye girdi ama Hatay Valiliği bizden önce himaye altına almış zaten.. Bilginize.."

NE OLMUŞTU?

Hatay Valiliği önüne gelen Adem Yarıcı "Çocuklarım aç, iş istiyorum anlamıyor musunuz?" diyerek kendini yaktı. Uzun süredir işsiz olduğu öğrenilen Adem Yarıcı'ya yangın tüpleriyle polisler müdahale etti. Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre Adem Yarıcı, hastaneye sevk edildiği sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Valilik önünde "Çocuklarım aç, iş istiyorum" diyerek kendini yakan baba hayatını kaybettiValilik önünde "Çocuklarım aç, iş istiyorum" diyerek kendini yakan baba hayatını kaybetti

Haluk Levent'ten kendisini yakan Adem Yarıcı paylaşımı: Çocukları valilik himayesinde

Haluk Levent, Hatay, Magazin


HABER YORUMLARI (3)
DELİDİR AMA!:Yeteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeer . . . . . Allah aşkına , peygamber aşkına, erenler aşkına . . . . . . . . . ASRIN PROJELERİNİ YAPACAĞINIZA . FAKİRE FUKARAYA İŞ İMKANI SAĞLAYIN . . . Ne olur yaaa !!!!!
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
İNANKİ:devlet malını haksız yere talan edenler dilerim bu ateş sizide yaksın
Yayından Kaldır
5 0
Cevap yaz
RABİA:Sebep olanlar da aynısını yaşamadan ölmesin.
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
Magazin

Son Dakika Haberleri

17:09  Meblağ nasıl yazılır? TDK'ya göre mebla mı, mevla mı, meblağ mı?
15:49  Beşiktaş - Gaziantep maçı ne zaman? Beşiktaş - Gaziantep maçı hangi kanalda, saat kaçta?
15:03  Özge Yağız kimdir? Özge Yağız nereli, kaç yaşında?
14:58  Usül nasıl yazılır? TDK'ya göre usul mu, usül mü? Usül ne demek?
14:01  Nur Gencer kimdir? Nur Gencer hayatı ve biyografisi!
7.02.2020 20:54:16