03.07.2019 14:34
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Haluk Levent'ten Başkan Soyer'e fayton teşekkürü

SOSYAL sorumluluk faaliyetleri yürüten Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) kurucusu şarkıcı Haluk Levent, İzmir'de faytonların kaldırılmasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e ziyarette bulunup, teşekkür etti.

SOSYAL sorumluluk faaliyetleri yürüten Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) kurucusu şarkıcı Haluk Levent, İzmir'de faytonların kaldırılmasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e ziyarette bulunup, teşekkür etti.
Ege turuna çıkan şarkıcı Haluk Levent önceki hafta İzmir'de faytonların yasaklandığını duyuran CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i de ziyaret etti. Levent, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin 'Ege turumuz devam ediyor' notuyla bir fotoğraf paylaştı. Faytonlar konusunda AHBAP olarak çok koşturduklarını belirten Levent, sosyal medya hesabından da "Ve faytonları yasaklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret ettim. Hepiniz adına teşekkürlerimi ilettim" diye yazdı.


- İzmir Haluk Levent'ten Başkan Soyer'e fayton teşekkürü
Kaynak: DHA
Haluk Levent, Tunç Soyer, İzmir, Güncel

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