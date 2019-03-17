Haluk Levent'ten Çarpıcı Atatürk Paylaşımı!

Yaptığı yardımlarla gönüllerde taht kuran sanatçı Haluk Levent, Mustafa Kemal Atatürk'ü Çanakkale Zaferi'nin dışında tutmak isteyenlere çarpıcı bir mesaj yolladı.

KLİBİ BÜYÜK İLGİ GÖRMÜŞTÜ

AHBAP'ın kurucusu Haluk Levent, Çanakkale Zaferi'nin yıldönümüne yaklaşırken çarpıcı bir mesaj paylaştı. Levent, iki yıl önce bugün İzmir Marşı'nı seslendirmiş ve klibi de sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Levent'in dedesi Diyap Bey'e ithaf ettiği marşı, büyük ilgi görmüştü. Çanakkale Zaferi'nin kahramanlarını anan Levent, iki yıl sonra yine çarpıcı bir mesaj paylaştı.

"O BAŞKA CEPHEDEYDİ"

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü Çanakkale Zaferi'nin dışında tutmak isteyenlere seslenen Levent, şöyle yazdı: Atatürk'ü Çanakkale dışında tutmak isteyenlere mesajım var. Diyap Dedemin babama söylediği. 'Yok, O başka cephedeydi O'nu görmedik Nuri Conker'i gördük. Ama O'nu hepimiz tanıyorduk O bir efsaneydi yanımızda hissediyorduk!"