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Haluk Levent ve futbolculardan büyük dayanışma

özel açıklamalarda bulunan Haluk Levent, "10 bin işinden gücünden olmuş, çalışamayan aileye 2 aylık gıda yardımı yapıyoruz.

28.03.2020 22:50 | Son Güncelleme: 28.03.2020 22:50
Haluk Levent ve futbolculardan büyük dayanışma
özel açıklamalarda bulunan Haluk Levent, "10 bin işinden gücünden olmuş, çalışamayan aileye 2 aylık gıda yardımı yapıyoruz. Bütün sanatçılar ellerinden geleni yapıyorlar. Gıda paketinin 2 aylık maliyeti 300 TL. Aslında daha fazla ama biz indirimler de yaptırdık; un, şeker, mercimek, Türk Kahvesine kadar her şeyi koyduk elimizden geldiğince. Türkiye'nin birçok sanatçı ve futbolcusu katıldı. 8 saatte 7 bin aileye ulaştık, bu gece inşallah 10 bin aileye çıkacağız. Gıda firmaları ve kargolarla anlaştık. Ahbap Derneği'ne yatırılan paraların tamamı 1 hafta içerisinde bu firmalarla birlikle bize başvuran ailelere gönderilecek" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Haluk Levent, Spor

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