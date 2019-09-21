Haluk Levent, vereceği 2 konserin geliriyle Neslican Tay için anıt mezar yaptıracak

Tümör nedeniyle sol bacağı kesilen ve dördüncü kez kansere yakalanan Neslican Tay, dün akşam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Neslican'ın her daim yanında olan Haluk Levent, bugün ve yarın vereceği konserlerinin geliriyle bir anıt mezar yaptıracak.

BİR AN OLSUN YALNIZ BIRAKMADI

Ünlü şarkıcı ve AHBAP derneğinin genel başkanı Haluk Levent, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Neslican Tay'ın hayatını kaybettiği hastaneye giderek acılı aileye destek oldu. Levent aynı zamanda Neslican'ın Rize'de olacak olan cenaze töreni için hastane önünden araç kaldırttı.

"NESLİCAN'A ANIT MEZAR YAPTIRACAĞIM"

Levent, tüm bunların yanı sıra Twitter hesabından herkesi duygulandıran bir paylaşım yaptı. Şarkıcı paylaşımında "Bugün Bandırma, yarın Ankara konserlerimi iptal edemiyorum. Şöyle bir karar aldım. Bu iki konserin gelirinden Neslican'abir anıt mezar yaptıracağım. Kanser illeti ile savaşan tüm canlara örnek olsun onun mücadelesi. Ailesine de sözünü verdim. Siz de şahitsiniz!"

PROFİL FOTOĞRAFINA NESLİCAN'I KOYDU

Başarılı şarkıcı tüm bunların yanı sıra Twitter hesabından profil fotoğrafını da Neslican Tay'a sarılırken çekilen bir fotoğrafını yaptı. Yıllardır yaptığı yardımlarla gönülleri fetheden şarkıcının bu ince düşüncesi de takipçilerinden tam not aldı.