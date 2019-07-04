04.07.2019 08:29
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Haluk Levent yerine Azeri şarkıcı Cinare Melikzade konser verecek

Haluk Levent yerine Azeri şarkıcı Cinare Melikzade konser verecek

Bu yaza 'İhtiyacı Var' şarkısıyla damgasını vurmaya hazırlanan Azeri şarkıcı Cinare Melikzade, şimdi de Barış Akarsu anısına her yıl düzenlenen festivalinde sahne alacak.

Cinare Melikzade Barış Akarsu Festivali'nde 10bin kişiye şarkı söyleyecek

Barış Akarsu'nun memleketi Amasra'da düzenlenen Barış Akarsu Festivali'nde şimdiye kadar Haluk Levent sahne alıyordu.

Bu yıl geleneği bozan Haluk Levent, sesine ve sahne rengine çok güvendiği Cinare Malikzade'nin sahne alacağını duyurdu. "Amasra'da Barış Akarsu Festivali'ni yıllardır yapıyoruz. Ama her yıl 'Haluk Levent' olmaz. Bu yıl değişiklik olsun istedik. 6 Temmuz'da flört ve Cinare konser verecek. Bu iki isme de ücret almadıkları için teşekkür ediyorum" notuyla duyurdu.

Kaynak: Bültenler
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