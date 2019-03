Haluk Şahin: "Mutluluk ve Huzur Olunca Başarı da Gelir"

Kaynak: DHA

yaptığı açıklamada, futbolda her şeyi birbirine bağlantılı olarak görmek gerektiğini belirterek, "İyi futbolcu veya pahalı transfer yaparak başarıyı elde etmeniz mümkün değil. 11 tane çok iyi futbolcu, çok pahalı transfer yapsanız bile bu sürecin diğer etkenlerini de iyi yönetmeniz gerekiyor. Başta ekonomi. Bonservis bedelini, maaşını, primini veremediğiniz futbolcunun, huzurunu sağlayamadığınız takımın zirve yarışında olmasını sağlamanız mümkün değil. Bunların hepsi bir bütündür. Başarılı olan, zirveye oynayan takımların hepsinin kendi içinde homojen bir yapısı vardır. Son dönemlerde Trabzonspor 'da bu yapı sağlanamadı. Ekonomik olarak, sosyal olarak, huzur ve güven ortamı olarak bunlar sağlanamayınca haliyle takımımız da istenen başarıları yakalayamadı. Biz şu anda Trabzonspor için bu huzur, güven ve karşılıklı anlayış ortamını sağlamaya çalışıyoruz. Gerek yaptığımız ödemeler, gerekse futbolcularla ve teknik heyetimizle olan ilişkilerimiz bu mutluluk ortamının sağlanmasına yönelik. Mutluluk ve huzur olunca başarı da gelir" dedi."EN KÖTÜ TRABZONSPOR'UN BİLE AVRUPA KUPALARINDA YER ALMASI GEREKİYOR"Bu sezon hedeflerinin Avrupa 'da yer almak olduğunu ifade eden Şahin, şöyle devam etti:"Biz sezon başında bir hedef koymadık. Çok zor günler geçiren, çok sıkıntılı bir Trabzonspor vardı. Öncelikli olarak Trabzonspor'un ekonomik, sosyal ve idari olarak düzelebilmesini hedefledik. Çok çalıştık, hala çalışıyoruz. Biz çalıştıkça futbolcularımız, teknik heyetimiz de Trabzonspor'un düzelebilmesi için çok büyük gayret sarf etti. Birlikte başardığımız, birlikte mücadele ettiğimiz bu süreçte Allah'a şükür ki çok özverili ve çok istekli bir takım ortaya çıktı. Genç , pırıl pırıl ve kalbi tertemiz futbolculardan oluşan bir kadromuz var. Mücadele ettiler, savaştılar, taraftarımız ve camiamız için unutulmayacak özveride bulunarak takımımızı şu anda ilk 4'ün içine taşıdılar. Milli aradan sonra daha da güçleneceğimizi düşünüyorum. Çok zor maçlar oynayacağız ama bu zorlukları da yine hep beraber aşacağız. Bizim hedefimiz Avrupa'da olmak. En kötü Trabzonspor'un bile Avrupa Kupalarında yer alması gerektiğini düşünüyoruz. İnşallah bu sezon hak ettiğimiz Avrupa arenasına gider, ülkemizi ve şehrimizi Avrupa'da alnımızın akıyla temsil ederiz.""YABANCI KURALI OLSUN OLMASIN ÖZ KAYNAKLARDAN ÜST DÜZEYDE YARARLANMAYI AMAÇLIYORUZ"Şahin, tartışılan yabancı kuralına ilişkin olarak ise şunları söyledi:"Teknik Direktörümüz Ünal Karaman 'ın bir söylemi var, bunu çeşitli zamanlarda da ifade etti. 'Ben yabancı oyuncularıma, yabancı demiyorum, kontenjan oyuncusu diyorum' dedi. Onların hepsi bizim evladımız, onları da anneleri ve babaları bize emanet ediyorlar. Biz hiçbir zaman saha içinde veya saha dışında yerli-yabancı ayrımı yapmadık. Takımdaki yerli-yabancı sayısına bakmadık. Trabzonspor'a katkı veren, takımın başarısı için savaşan her oyuncu bizim öz evladımızdır. Kural ve kaideler elbette belirli düzenlemeler için hayata geçiriliyor ancak biz Trabzonspor olarak zaten uzun soluklu bir planlamanın içerisindeyiz. Bir kural olsa da olmasa da yönetim kurulu olarak kendi öz değerlerimizden, öz kaynaklarımızdan en üst düzeyde yararlanabileceğimiz bir organizasyonu dizayn ediyoruz.""ÜNAL HOCA AİDİYETİNİ KABUL ETTİRMİŞ BİR DEĞERİMİZ" Haluk Şahin , sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan teknik direktör Ünal Karaman ile ilgili olarak ise şu ifadeleri kullandı:"Ünal Karaman futbolculuk zamanında da, Şenol Güneş hocamızın yardımcılığını yaparken de, şu an Trabzonspor Teknik Direktörü olarak görev yaptığı süre zarfında da aidiyetini ve Trabzonspor sevgisini tüm kamuoyuna tartışmasız kabul ettirmiş bir değerimizdir. Zor zamanda görev almış, zor şartlarda Trabzonspor'un yükünü sırtlamış bir isimdir. Medyada zaman zaman bu sorular soruluyor, bu yönde haberler de yer alıyor. Biz hem takım hem de yönetim kurulu olarak bir hedefe odaklanmış durumdayız. Daha önümüzde bir sürü maç var. Camia olarak bu maçlara odaklanalım ve sezon sonu Avrupa'da olalım istiyoruz. Diğer tüm meseleler sezon bittikten sonra konuşulacak konulardır.""EKUBAN BİZİMLE DEVAM ETMEK İSTİYOR"Sezon başında Leeds United 'tan kiralanan ve performansıyla camianın beğenisini kazanan Ekuban'ın takımdaki geleceğiyle ilgili de konuşan Şahin, "Ekuban çok değerli, çok özverili ve kalbi tertemiz bir arkadaşımız. Ekuban ile hem kulübümüz hem de taraftarımız nezdinde bir bağ oluştu. Biliyorsunuz sözleşmesinde opsiyonu var. Sezon sonunda oturup konuşacağız. O da bizimle birlikte yola devam etmek istiyor. Başkanımız, yönetim kurulu arkadaşlarımız, teknik heyetimizin raporu ve ekonomik koşullarımızı sezon sonunda değerlendirerek kararımızı veririz" diyerek açıklamalarını tamamladı.- Trabzon