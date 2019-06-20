20.06.2019 13:39
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Haluk Yıldırım: "Hedefimiz Olimpiyatlara üçüncü kez gitmek"

Haluk Yıldırım: "Hedefimiz Olimpiyatlara üçüncü kez gitmek"

Türkiye Basketbol Federasyonu Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, Kadın Milli Takımı olarak ilk hedeflerinin grubu lider bitirmek olduğunu belirterek, "Kadın Milli Takımımız iki kere Olimpiyatlara gitti.

TürkiyeBasketbol Federasyonu Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, Kadın Milli Takımı olarak ilk hedeflerinin grubu lider bitirmek olduğunu belirterek, "Kadın Milli Takımımız iki kere Olimpiyatlara gitti. Hedefimiz üçüncü kez gitmek. Bunun içinAvrupaŞampiyonası'nda ilk 6'ya girmemiz lazım" dedi.

Letonyave Sırbistan'ın 27 Haziran - 7 Temmuz tarihlerinde ortak düzenleyeceği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda yer alacak olan A Milli Kadın Basketbol Takımı, turnuva öncesindeSinan ErdemSpor Salonu'nda medya gününde basın mensupları ile buluştu. Burada açıklamalarda bulunan TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, "Sayın başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bizi burada yalnız bırakmadı. 27 Haziran'da Avrupa Şampiyonası başlıyor. C Grubu'ndaki maçlarımızı Niş'te oynayacağız. 27 Haziranİtalya, 28 HaziranSlovenyave 30 Haziran'dakiMacaristanmaçı ile grup maçlarımızı tamamlayacağız. İlk hedefimiz grubu lider bitirmek. Direk çeyrek final oynayacağız. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. 11 Mayıs'tan itibaren tam takım olarak idmanlara başlamıştık. Burada iki tane devşirmek oyuncumuz var. Bu kadro aynı şekilde Sırbistan'a geçecek. Ayın 26'sındaki teknik toplantıdan sonra kadromuz belli olacak. Çok şükür sakatlık yaşamadık. Kadın Milli Takımımız iki kere Olimpiyatlara gitti. Hedefimiz üçüncü kez gitmek. Bunun için Avrupa Şampiyonası'nda ilk 6'ya girmemiz lazım. İnşallah güzel bir turnuva geçireceğiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Avrupa,basketbol,Spor

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