Haberler» 3. Sayfa» Haber

Ham petrol hırsızı suçüstü yakalandı

Ham petrol hırsızı suçüstü yakalandıDİYARBAKIR - Diyarbakır'da petrol kuyusundan ham petrol çalmak isteyen zanlı, 17 adet bidon içerisinde 980 litre ham petrolle yakalandı.

10.08.2019 10:11
Ham petrol hırsızı suçüstü yakalandı
Ham petrol hırsızı suçüstü yakalandı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da petrol kuyusundan ham petrol çalmak isteyen zanlı, 17 adet bidon içerisinde 980 litre ham petrolle yakalandı.
Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, petrol boru hattından hırsızlık olaylarının önlenmesi ve hırsızlık olaylarının aydınlatılması maksadıyla gerçekleştirilen istihbari çalışmalar neticesinde Kayapınar ilçesi Baykara Mahallesi mülki sınırları içerisinde Türkiye Petrolleri'ne ait ham petrol kuyularından hırsızlık olayının gerçekleştirileceği duyumu alındığı belirtildi. Açıklamada, "Devam eden çalışmalar neticesinde, bahse konu bölgede 9 Ağustos 2019 Cuma günü icra edilen devriye esnasında bir şüpheli şahsın petrol kuyusundan ham petrolü bidonlara doldurmak suretiyle çalmış ve bu bidonları aracına yüklemeye çalıştığı görülmesi üzerine devriye ekibince olaya müdahale edilerek şüpheli M.N.E. isimli şahıs olaya konu olan aracı ile birlikte olay yerinde yakalanmıştır. Şüpheli şahsın aracının içerisinde ve olay yerinde yapılan adli aramada aracın arka bölümüne istiflenmiş 17 adet bidon içerisinde toplam 980 litre ham petrol ele geçirilmiştir" denildi.
Ham petrol hırsızı suçüstü yakalandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
10:11   Polis Balıkesir'de Huzur ve Trafik uygulaması yaptı
10:11   Ham petrol hırsızı suçüstü yakalandı
10:09   Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 112 şüpheli yakalandı
10:09   İş yeri kurşunlayan ve uyuşturucu ticareti yapan şahıslar yakalandı
10:09   Pusu kurup amcasının oğlunu öldüren şahıs 3 gün sonra yakalandı
10:05   Antalya'da 4 buçuk kilo uyuşturucu ele geçirildi
10:02   İş yeri kurşunlayan ve uyuşturucu ticareti yapan şahıslar yakalandı