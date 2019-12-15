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Adıyaman'da ham petrol tankında yangın çıktı

Adıyaman'da ham petrol tankında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Büyük korku ve paniğe neden olan yangında ölen ya da yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu.

15.12.2019 19:30 | Son Güncelleme: 15.12.2019 19:57

'da ham petrol tankında meydana gelen yangın korku ve paniğe neden oldu. Facianın eşiğinden dönülen olayda ölen ya da yaralanan olmaması teselli kaynağı oldu.

KISA SÜREDE ÇEVRE GÜVENLİĞİ SAĞLANDI

Türkiye Petrolleri Mahallesi yolu üzerinde bulunan Türkiye Petrolleri Adıyaman Merkez Şefliğinde bulunan ham petrol tanklarından birinde bilinmeyen nedenden dolayı yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden görevliler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri bir yandan alevlere müdahale ederken bir yandan da çevre güvenliğini sağladı. Petrol tankının patlama ve yanında bulunan diğer tanklara sıçrama ihtimaline karşı ekipler yoğun bir çaba sarf etti.

1 SAAT SONUNDA SÖNDÜRÜLDÜ

Yaklaşık 1 saat süren söndürme çalışmaları diğer petrol tanklarına sıçramadan başarıyla sonuçlandı. Facianın eşiğinden dönüldüğü olayda ölen ya da yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu.

Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

Adıyaman'da ham petrol tankında yangın çıktı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA


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