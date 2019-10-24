Benzinle yakarak hamam böceklerini öldürmek isterken, bahçesini havaya uçurdu

Brezilya'da, bahçesindeki hamam böceklerini öldürmek isteyen bir adamın böceklerden kurtulmak için bulduğu yöntem bahçesini havaya uçurdu. Hamam böceklerini yok etmek için bahçesinde çukur açıp böceklerin yuvalarını ateşe vermek isteyen adam, bahçesinde patlamaya neden oldu. Evin güvenlik kameraları, patlama anını saniye saniye görüntüledi.

BÖCEKLERİ, ZEHİRLİ İLAÇLA YOK ETMEK İSTEDİ AMA BAŞARILI OLAMADI

Brezilya'nın güneyinde Eneas Marques şehrinde yaşayan 48 yaşındaki bir adamın başı, bahçesini istila eden hamam böcekleriyle derde girdi. Bahçesine yuva yapan böceklerden kurtulmak isteyen adam ilk önce zehirli ilaç denedi ama başarılı olamadı.

BAHÇESİNE AÇTIĞI ÇUKURUN İÇİNİ BENZİNLE DOLDURUP, ATEŞE VERDİ

İlaçla bahçesindeki böceklerden kurtulamayan adam, böcekleri yok etmek için ilginç bir yöntem buldu. Toprağın altına yuva yapan hamam böceklerini yok etmek için bahçesinde çukur açan adam, toprağın içine benzin doldurdu. Açtığı çukura yanan kibrit atan Cesar Schmitz adlı adam bahçesini havaya uçurdu.