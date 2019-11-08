Haberler » Güncel » Hamam duvarına manzara resmi - Haber

Hamam duvarına manzara resmi

KÜTAHYA'nın Emet ilçesine bağlı Yeniceköy'de bulunan eski hamam, Kaymakamlık tarafından yıkılıp yeniden yapıldı, duvarları görsel sanatlar öğretmeni Muhammed Ağçay'ın yağlı boya manzara çizimleriyle renklendi.

08.11.2019 12:40 | Son Güncelleme: 08.11.2019 12:40 Hamam duvarına manzara resmi

KÜTAHYA'nın ilçesine bağlı Yeniceköy'de bulunan eski hamam,  tarafından yıkılıp yeniden yapıldı, duvarları görsel sanatlar öğretmeni Muhammed Ağçay'ın yağlı boya manzara çizimleriyle renklendi. Ağçay, amacının bölgedeki doğal güzellikleri tanıtmak olduğunu belirtti.

Yeniceköy Muhtarı Akın Gürkan, 5 sıcak su kaynağının bulunduğu 310 metrekarelik alana inşa edilen modern hamamda 25 metrekare yüzme havuzu, soyunma ve dinlenme odaları, oturma grupları, engelliler için lavabo ve duşlar bulunduğunu söyledi. Hamamın yeniden yapımının yaklaşık 1 yıl sürdüğünü ifade eden Gürkan, "Hamam duvarlarımız köyümüzün doğal güzelliklerinden olan Tahtalı göleti ve mesire alanının büyük bir boy yağlı boya resmi ile güzelleştiriliyor. İlçe dışından hamama gelenlere de ilçemizi ve köyümüzü bu şekilde de tanıtma fırsatımız oluyor" dedi.

Görsel sanatlar öğretmeni Muhammed Ağçay, hamama yoğun ilgi olduğunu ve duvarlarını yağlı boya ile süslediğini söyledi. Önce köydeki doğal manzaraları fotoğrafladığını, ardından da duvara çizmeye başladığını kaydeden Ağçay, "Amacımız hem hamama görsel güzellik kazandırmak hem de bölgemizde bulunan diğer doğal güzelliklerin de tanıtımını yapmak" diye konuştu.



Kaymakamlık, Emet, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:13   Siemens Türkiye'ye Altın Örümcek'ten dijital iletişim ödülü
15:12   5 öğrenci tavuk döner yedikten sonra rahatsızlandı
15:12   Bismil'de Macar Fiğ Tarla Günü etkinliği düzenlendi
15:07   Eskimalatya'da bulunan eski belediye binasının yıkımı için ilk kepçe vuruldu
15:07   Erzurumlu öğretmenler bölge şampiyonu
14:42   İYİ Parti Milletvekili Tatlıoğlu: Berat Albayrak'a bütçe görüşmelerinden el çektirildi
14:40   Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti öncesi Rus lider Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirecek
14:17   ABD ziyareti öncesi Trump'la konuşan Erdoğan: İyi hazırlık yapıp gideceğiz
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
13:56   Metropoll'den yeni anket: 'Erdoğan'ı beğeniyorum' diyenlerin oranı yüzde 54.4
11:06   Son dakika: Otizmli çocukların yuhalanmasıyla gündeme gelen okulda müdür açığa alındı
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
09:46   Son dakika: Bakan Pakdemirli: Üreticilere 284 milyon lira destek sağlanacak
11:04   Son dakika: Bakan Pekcan: İhracatçılarımıza yıl sonuna kadar 3,7 milyar lira destek vermeyi öngörüyoruz
8.11.2019 15:13:38