09.07.2019 15:42
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Hamam Sokak'ta bakım ve onarım çalışması yapıldı

Hamam Sokak

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler mahalle yollarını bakımdan geçirmeye devam ediyor.

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler mahalle yollarını bakımdan geçirmeye devam ediyor.

Ekipler son olarak Kırtepe Mahallesi Hamam Sokak'ta ihtiyaç duyulan noktaları bakımdan geçirdi. Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Cemal Akın, mahallelerde yolların ve kaldırımların ihtiyaç duyulan noktalarında bakım ve onarım çalışmaları yaptıklarını belirterek yolları yapısına uygun asfalt veya beton malzemelerle sorunsuz hale getirdiklerini söyledi.

Akın açıklamasında "Belediye olarak mahallelerimizde bir taraftan yeni yol ve kaldırımlar düzenlerken bir taraftanda mevcut yol ve kaldırımlarımızı bakımdan geçiriyoruz. Bu çalışmamızı yolun hasarlı olan noktasını yapısına uygun asfalt veya beton malzemeyle düzenleyerek yapıyor bu şekilde vatandaşlarımıza kısa süre sonra tekrar bozulmayan yollardan sorunsuz şekilde ulaşım imkanı sunuyoruz" dedi. - BARTIN
Kaynak: İHA
Fen İşleri Müdürlüğü, Bartın, Güncel

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