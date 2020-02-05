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Hamamda fenalaşan adam öldü

ANKARA'da, Tarihi Eynebey Hamamı'nın saunasında fenalaşan İsmail Büyükköse (41), yaşamı yitirdi.

05.02.2020 04:30 | Son Güncelleme: 05.02.2020 04:30Hamamda fenalaşan adam öldü

ANKARA'da, Tarihi Eynebey Hamamı'nın saunasında fenalaşan İsmail Büyükköse (41), yaşamı yitirdi.

Olay, saat 03.00 sıralarında ilçesindeki Osmanlı Devlet zamanından kalma Eynebey Hamamı'nda meydana geldi. Hamamın düzenli müşterilerinden İsmail Büyükköse, girdiği saunadan uzun süre çıkmadı. Hamam görevlileri, saunaya girdiğinde Büyükköse'nin yerde hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Büyükköse'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. İsmail Büyükköse'nin ölümünü şüpheli bulan polis, hamam görevlilerinin ifadelerini aldı. Büyükköse'nin ilk belirlemeye göre, nefes darlığı çekerek fenalaştığı belirtildi.

, olay hakkında soruşturma başlatırken, Büyükköse'nin cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Haber:  Caner ÜNVER/ ANKARA,



Altındağ, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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