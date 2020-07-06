Hamamda karbonmonoksit zehirlenmesi: 2 ölü, 2 kişi tedaviye alındı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde odun ve kömür yakılarak suyu ısıtılan hamama biriken karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi hayatını kaybederken, durumu ağır olan 2 kişide hastaneye kaldırıldı.

Hamamda karbonmonoksit zehirlenmesi: 2 ölü, 2 kişi tedaviye alındı
06.07.2020 12:10 | Son Güncelleme: 06.07.2020 13:06
Çorum'un Sungurlu ilçesinde odun ve kömür yakılarak suyu ısıtılan hamama biriken karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi hayatını kaybederken, durumu ağır olan 2 kişide hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçedeki Başpınar Mahallesi'nde faaliyet gösteren hamama giden Arif Sezenoğlu ile hamam sahipleri İsmail Kaya, ve Şahin Kaya ile çalışan Alaattin Kayretli, odun ve kömür yakılarak suyu ısıtılan hamama dolan karbonmonoksit gazı nedeniyle fenalaştı.

Görevlilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, gazdan etkilenen 4 kişiyi Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırdı. Arif Sezenoğlu ile Alaattin Kayretli doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, hamam sahipleri ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili olarak inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Sungurlu, Çorum, 3. Sayfa, Haber
Haberler››3. Sayfa››Hamamda karbonmonoksit zehirlenmesi: 2 ölü, 2 kişi tedaviye alındı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

13:34: Bolu'da polis kovalamacasında yakalanan uyuşturucu satıcısı tutuklandı - Haberler 13:31: Bakan Soylu duyurdu: "İzmir'de 'Alabaylar Çetesi' çöketildi - Haberler 13:29: Atak Helikopterinin kokpitinden gerçek operasyon görüntüleri - Haberler 13:27: Başkan Altınsoy: "Sadece seçimden seçime değil her zaman milletimizin yanındayız" - Haberler 13:27: Aksaray'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı - Haberler 12:32: 13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi 12:32: 13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi - Haberler 12:27: Sivrisinekler İstanbullulara kabusu yaşatıyor! Uzmanlar, sayıların neden arttığını söyledi 12:27: Sivrisinekler İstanbullulara kabusu yaşatıyor! Uzmanlar, sayıların neden arttığını söyledi - Haberler 12:26: Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı