Hamamönü'nde İstiklal Marşı esintisi
Hamamönü'nde İstiklal Marşı esintisi Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezi tiyatro ekibi, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yılı dolayısıyla İstiklal Marşı'nın kaleme alınışını konu alan bir oyun sergiledi.
12.03.2020 16:23 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:26
Hamamönü'nde İstiklal Marşı esintisi
ANKARA - Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezi tiyatro ekibi, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yılı dolayısıyla İstiklal Marşı'nın kaleme alınışını konu alan bir oyun sergiledi. Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezi tiyatro ekibi, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yılında Hamamönü'nde bulunan Tacettin Dergahı'nda, İstiklal Marşı'nın Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınışını canlandırdı. Uzun süre bu oyun için çalışan gençlerin sergilediği gösteriyi, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, belediye yetkilileri, ilköğretim ile ortaöğretim öğrencileri ve çok sayıda vatandaş izledi."Mehmet Akif Ersoy'un evinin önünde sergilendi"İki gazete satıcısı çocuğun Hamamönü sokaklarında dolaşarak İstiklal Marşı'nın yazımı ile ilgili çağrıyı yapmasıyla başlayan gösteri, Tacettin Dergahı önünde Mehmet Akif Ersoy ve Hasan Basri Çantay'ın arasında yarışma üzerine devam eden senaryoyla sürüyor. Kurtuluş Savaşı'ndaki Mehmetçikler ve Nene Hatun'un da canlandırıldığı tiyatro oyunu, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazmasıyla son buluyor. Ayrıca, gazetecilerin dağıttığı gazete içerisinde bulunan 'Mehmet Akif Ersoy'un Hayatı, Mehmet Akif'in İstiklal Marşı yazma konusunda ikna edilme hikayesi ve en arka sayfasında da Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın mesajı yer alıyor.Oyun sonunda açıklamalarda bulunan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, oyunu gençlik merkezine üye olan gençlerin ortaya koyduğunu belirterek, "Milletçe o günlere bir kez daha döndük. İstiklal Marşı'nın yazılmış olduğu 99 yıl öncesindeki günlere tekrar döndük. İzlediğiniz için sizlere, bu oyunu sahneye koyan arkadaşlarımıza ve oyunun sahnelenmesine yardımcı olup gerekli çalışmayı yapan öğretmenlerimize teşekkür ederim" dedi.Mehmet Akif Ersoy'u çok iyi anlamak gerektiğini ve İstiklal Marşı'nın yazıldığı o günleri unutmamak gerektiğini bildiren Balcı, "Mehmet Akif'i çok iyi anlamamız gerekiyor, 99 yıl önce İstiklal Marşı'nı yazdığı o ruhu, o günleri asla unutmamak gerekiyor. Sadece o günü anlamak için değil, bugünü ve geleceği anlamak için de Mehmet Akif'i çok iyi okumamız ve anlamamız gerekiyor. Bu düşüncelerle hepinize teşekkür ediyorum. İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yılı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.Açıklama sonrasında Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, oyunu sergileyen oyuncular ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
ANKARA - Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezi tiyatro ekibi, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yılı dolayısıyla İstiklal Marşı'nın kaleme alınışını konu alan bir oyun sergiledi. Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezi tiyatro ekibi, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yılında Hamamönü'nde bulunan Tacettin Dergahı'nda, İstiklal Marşı'nın Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınışını canlandırdı. Uzun süre bu oyun için çalışan gençlerin sergilediği gösteriyi, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, belediye yetkilileri, ilköğretim ile ortaöğretim öğrencileri ve çok sayıda vatandaş izledi."Mehmet Akif Ersoy'un evinin önünde sergilendi"İki gazete satıcısı çocuğun Hamamönü sokaklarında dolaşarak İstiklal Marşı'nın yazımı ile ilgili çağrıyı yapmasıyla başlayan gösteri, Tacettin Dergahı önünde Mehmet Akif Ersoy ve Hasan Basri Çantay'ın arasında yarışma üzerine devam eden senaryoyla sürüyor. Kurtuluş Savaşı'ndaki Mehmetçikler ve Nene Hatun'un da canlandırıldığı tiyatro oyunu, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazmasıyla son buluyor. Ayrıca, gazetecilerin dağıttığı gazete içerisinde bulunan 'Mehmet Akif Ersoy'un Hayatı, Mehmet Akif'in İstiklal Marşı yazma konusunda ikna edilme hikayesi ve en arka sayfasında da Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın mesajı yer alıyor.Oyun sonunda açıklamalarda bulunan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, oyunu gençlik merkezine üye olan gençlerin ortaya koyduğunu belirterek, "Milletçe o günlere bir kez daha döndük. İstiklal Marşı'nın yazılmış olduğu 99 yıl öncesindeki günlere tekrar döndük. İzlediğiniz için sizlere, bu oyunu sahneye koyan arkadaşlarımıza ve oyunun sahnelenmesine yardımcı olup gerekli çalışmayı yapan öğretmenlerimize teşekkür ederim" dedi.Mehmet Akif Ersoy'u çok iyi anlamak gerektiğini ve İstiklal Marşı'nın yazıldığı o günleri unutmamak gerektiğini bildiren Balcı, "Mehmet Akif'i çok iyi anlamamız gerekiyor, 99 yıl önce İstiklal Marşı'nı yazdığı o ruhu, o günleri asla unutmamak gerekiyor. Sadece o günü anlamak için değil, bugünü ve geleceği anlamak için de Mehmet Akif'i çok iyi okumamız ve anlamamız gerekiyor. Bu düşüncelerle hepinize teşekkür ediyorum. İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yılı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.Açıklama sonrasında Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, oyunu sergileyen oyuncular ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Hamamönü'nde İstiklal Marşı esintisi
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