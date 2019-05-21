Hamamyolu'nda Satranç Turnuvası

7-10, 10-14 ve büyükler olmak üzere 3 kategoride gerçekleşen turnuvaya, 90 kişi katıldı. Turnuvada 7-10 yaş kategorisinde Furkan Cengiz Koşar birinci oldu.İkinciliği Melih Kocaer, üçüncülüğü ise Tuna Varnalı kazandı. 10-14 yaş grubunda birinciliği Çağatay Altı aldı. Bulut Aydemir ikinci, Begüm Aykanat ise üçüncü oldu. Büyüklerde ise Öner Köseoğlu birinci, Özgür Demir ikinci, Arda Aslaner de üçüncülüğü kazandı.

Turnuvada dereceye girenlere madalya, kupa ve sertifikaları Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru, Santranç Federasyonu İl Temsilcisi tarafından verildi.

Turnuvada konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, satranç öğrenen kişinin muhakeme yapma yeteneğinin geliştiğini belirtti. Satranç öğrenen kişinin yeni bir dünya kurabilmeyi hayal ettiğini ifade eden Başkan Kurt, "Satranç; doğru ve çabuk düşünebilmeye yardımcı oluyor, olaylara doğru bir bakış açısı ile bakabilmeyi kolaylaştırıyor. Satrançla çocuklarımızın kişiliği ve karakteri olumlu yönde etkiliyor ve 'kendine güven duygusu' aşılanıyor. Satranç, kendi güç ve yeteneklerini daha iyi tanıyarak, çocukların doğru kararlar

almasına yardımcı oluyor. Bu nedenle de satranç, oldukça önemli bir spor. Biz de Odunpazarı Belediyesi olarak satrancın Eskişehir'de yaygınlaşması çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler