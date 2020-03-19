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Hamaney, Nevruz tatili sebebiyle 10 bin mahkum için af kararı verdi

İran Yargı Erki Sözcüsü Golam Muhsin İsmaili, Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney'in aldığı af kararını açıkladı. Yapılan açıklamada Nevruz tatili dolayısıyla yaklaşık 10 bin mahkuma af kararı çıktığı bildirildi.

19.03.2020 08:40 | Son Güncelleme: 19.03.2020 09:43
Hamaney, Nevruz tatili sebebiyle 10 bin mahkum için af kararı verdi

Koronavirüs salgınıyla mücadele eden ve bu sebepten dolayı yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği İran'da, Nevruz tatili dolayısıyla af kararı çıkarıldı. Hamaney'in, bu kararı yaklaşık 10 bin kişi için aldığı bildirildi.

AFTAN YARARLANANLAR ARASINDA SİYASİLER DE VAR

İran Yargı Erki Sözcüsü Golam Muhsin İsmaili, Nevruz tatili dolayısıyla İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney'in aralarında siyasilerin de bulunduğu 10 bin mahkum için af kararı çıkarttığını açıkladı.

TEHDİT OLUŞTURAN SUÇLULARA AF VURMUYOR

İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney'in Nevruz dolayısıyla mahkumlar için verdiği af kararının toplumda tehdit oluşturan suçluları kapsamadığını belirten İsmaili, "Uzman ekiplerce gerekli incelemeler başlatıldı. Dini liderin onay verdiği af kararı kapsamında yaklaşık 10 bin mahkum tamamen serbest bırakılacak." dedi.

VİRÜS SEBEBİYLE 85 BİN MAHKUM BIRAKILMIŞTI

İran'da 18 bine yakın koronavirüs vakası bulunurken, 1.135 kişi virüs sebebiyle hayatını kaybetti. Ülkede daha önce koronavirüs tehdidine karşı 85 bin mahkum da geçici süreliğine serbest bırakılmıştı.

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Kaynak: İHA

Etiketler : Ayetullah Hamaney, İran, Dünya , Güncel

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