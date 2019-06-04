Hamaney: ABD bizi politik hilelerle aldatamaz, füze programından vazgeçmeyeceğiz

İran
dini lideri Ayetullah Ali Hamaney
, ülkesinin ABD
Başkanı Donald Trump
'ın müzakere teklifleriyle aldatılamayacağını belirterek füze programından vazgeçmeyeceklerini söyledi.
İran devriminin ruhani lideri Ayetullah Seyit Ruhullah Humeyni'nin ölümünün 30'uncu yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma programında konuşan Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'da rejim değişikliği niyetinde olmadıkları yönündeki ifadesine atıfta bulundu.
Kaynak: Euronews.com
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