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Hamaney: ABD'nin yaptırımları İran'ı kendi kendine yeten bir ülke konumuna getirdi

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD’nin yaptırımlarının İran'ı kendi kendine yeten bir ülke konumuna getirdiğini açıkladı.

20.03.2020 11:58 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:58
Hamaney: ABD'nin yaptırımları İran'ı kendi kendine yeten bir ülke konumuna getirdi
İran 'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD'nin uyguladığı yaptırımların İran'ı kendi kendine yeten bir ülke konumuna getirdiğini açıkladı.

Nevruz Bayramı kapsamında devlet televizyonunda canlı yayınlanan konuşmasında, Hamaney başta koronavirüs salgını ve ekonomi olmak üzere ülkenin önemli konuları hakkında açıklamalarda bulundu.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Ayetullah Hamaney, İran, Dünya

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