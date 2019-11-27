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Hamaney: "Çok tehlikeli bir tuzağı bertaraf ettik"

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, yabancı ülkeler tarafından desteklenen tehlikeli planın halk tarafından yok edildiğini söyledi.

27.11.2019 13:55 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:55Hamaney:
'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, yabancı ülkeler tarafından desteklenen tehlikeli planın halk tarafından yok edildiğini söyledi.
İran'da geçtiğimiz haftalarda benzin zammıyla başlayan gösterilere ve şiddet olaylarına değinen İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney, İran milletinin meydanlara inerek büyük bir tuzağı yok ettiğini belirtti. Yabancı ülkeler tarafından desteklenen şiddet olaylarında benzin zammını fırsat bilenlerin askerlerini harekete geçirdiğini vurgulayan Hamaney, 'da düzenlenen devrime bağlılık gösterilerine işaret ederek, "Emniyet güçleri de üzerine düşeni yaptılar. Ancak Tebriz ve Zencan şehirlerinde ilk olarak halkın meydanlara inmesiyle başlayan bu büyük halk hareketi tüm ülkeye yayıldı ve son olarak da Tahran'da gerçekleşti" dedi.
İran'a karşı başlatılan tehlikeli plan karşısında halkın gereken mesajı verdiğini söyleyen Hamaney, "Ekran karşısında oturan küresel emperyalizm bu hareketin ne anlama geldiğini anlayacaktır. Halkın meydanlara çıkması ile onlar geri çekilmek zorunda kaldılar" şeklinde konuştu.
İran'da 15 Kasım'da benzin zammı ile başlayan protestolar şiddet eylemlerine dönüşmüş ve ülke geneline yayılmıştı.
(İHA)

Ayetullah Hamaney, Tahran, İran, Güncel

Kaynak: İHA

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