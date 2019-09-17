Haberler » Güncel » Haber

Hamaney'den "ABD ile hiçbir düzeyde görüşme yapılmayacak" açıklaması

İran lideri Ali Hamaney, ABD ile hiçbir düzeyde görüşme yapmayacaklarını söyledi.

17.09.2019 10:32Hamaney'den
İran lideri Ali Hamaney, ABD ile hiçbir düzeyde görüşme yapmayacaklarını söyledi.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, başkent Tahran'da konuşan Hamaney, "Cumhurbaşkanı'ndan Dışişleri Bakanı'na kadar ülkedeki tüm makamlar tek ses olup ABD ile ikili veya çoklu görüşme yapmayacaklarını ilan ettiler." dedi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesindeki muhalefete ve Avrupa ülkelerine "İran'la mücadelede tek yolun maksimum baskı" olduğunu ispat etmeye çalıştığını dile getiren Hamaney, Tahran yönetiminin müzakere masasına oturmasının Washington yönetiminin baskılarına boyun eğmek anlamına geleceğini dolayısıyla müzakere masasına oturmayacaklarını yineledi.
Hamaney, şunları kaydetti:
"Eğer ABD sözünü geri alır, tevbe eder ve ihlal ettiği nükleer anlaşmaya dönerse o takdirde anlaşma masasındaki diğer ülkelerle birlikte görüşmelere katılabilir. Bunun dışında New York'ta veya başka bir yerde İranlı yetkililerle ABD'li yetkililer arasında herhangi bir görüşme yapılmayacaktır."

Amerika Birleşik Devletleri, Ayetullah Hamaney, Tahran, İran, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:04 NATO Saudi Aramco saldırısından endişeli
13:04 Sahil Güvenlik Komutanlığına personel alımı
13:04 Makamına halk otobüsüyle gitti
13:04 Teknofest'19 resmi açılışı yapıldı (3) (canlı yayın kaydı)
13:03 Hakkari Belediyesinden asfalt çalışması
13:02 Kavak HEM'de istişare toplantısı
13:02 Vali Toraman'dan Başyiğit ve Özçalık'a ziyaret