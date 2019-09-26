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Hamaney'den "ABD ve İsrail dışındaki ülkelerle ilişki kurabiliriz" açıklaması

İran lideri Ali Hamaney, ABD ve İsrail dışındaki her ülkeyle görüşebileceklerini belirtti.

26.09.2019 15:16Hamaney'den
İran lideri Ali Hamaney, ABD ve İsrail dışındaki her ülkeyle görüşebileceklerini belirtti.
İran medyasına göre, Uzmanlar Meclisi üyelerine hitap eden Hamaney, "ABD ve İsrail dışında hiçbir ülkeyle irtibat ve görüşme yolu kapalı değildir." dedi.
ABD'nin nükleer anlaşmadan çıkmasının ardından Avrupa ülkelerinin verdikleri sözleri yerine getirmediğini dile getiren Hamaney, "Avrupa ülkeleri taahhütlerine rağmen ABD'nin yaptırımlarına uydular ve hiçbir adım atmadılar. Bundan sonra da bir şey yapmaları uzak gözüküyor. Bu nedenle Avrupa'dan tamamen ümit kesilmelidir. Geliş gidişler ve anlaşmalar yapmada bir sorun yok fakat bunlara itimat edilmemelidir." ifadelerini kullandı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, bugün AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'la her düzeyde görüşmeye hazır olduklarını ifade etmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Ayetullah Hamaney, İsrail, İran, Güncel

Kaynak: AA

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