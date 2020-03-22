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Hamaney'den ABD'ye 'koronavirüs' suçlaması

Hamaney'den ABD'ye 'koronavirüs' suçlamasıTahran, (DHA)- İran'ın Dini Lideri Ali Hamaney, koronavirüsün (Covid-19) ABD tarafından üretilmiş olabileceğini söyleyerek, ABD'nin yardım teklifini değerlendirdi.

22.03.2020 12:11 | Son Güncelleme: 22.03.2020 12:13
Hamaney'den ABD'ye 'koronavirüs' suçlaması
Tahran, (DHA)- İran'ın Dini Lideri Ali Hamaney, koronavirüsün (Covid-19) ABD tarafından üretilmiş olabileceğini söyleyerek, ABD'nin yardım teklifini değerlendirdi. Hamaney, ABD'nin vereceği ilacın hastalığın daha da yaygınlaşmasına neden olabileceğini iddia etti.
Devlet televizyonundan canlı olarak halka seslenen Hamaney, koronavirüs ile mücadele için İran'a yardım etmeye hazır olduğunu belirten Washington yönetiminden yapılan öneriyi değerlendirdi. Hamaney, 'ABD bu virüsü üretmekle suçlanıyor. Böyle bir suçlama varken hangi akıl Amerikalılara güvenip onlardan ilaç ister. Vereceğiniz ilaç hastalığın daha da yaygınlaşmasına neden olabilir. Sizlere güven yok. Sizin vereceğiniz ilaç virüsün yok olmasını önleyip, virüsü ülkede kalıcı hale getirebilir. Bu suçlama doğruysa ve ABD bu virüsü ürettiyse, ABD'nin göndereceği doktor belki ürettikleri zehrin etkisini yakından izlemek için geliyor. Bu virüsün bir bölümünün İranlıların genetik yapısı incelenerek özellikle İran için üretildiği söyleniyor' dedi.
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Hamaney’den ABD’ye ’koronavirüs’ suçlaması

Kaynak: DHA

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Hamaney'den ABD'ye 'koronavirüs' suçlaması
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Ayetullah Hamaney, Koronavirüs, DHA, Güncel

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