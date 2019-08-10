Haberler» Güncel» Haber

Hamaney'den Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" planına karşı çıkılması çağrısı

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" amacıyla hazırladığı öne sürülen "Yüzyılın Anlaşması" planını "insanlığa karşı bir suç" olarak niteleyerek, herkesi plana karşı çıkmaya çağırdı.

10.08.2019 13:14 Hamaney'den Trump'ın
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail- Filistin meselesine "çözüm bulmak" amacıyla hazırladığı öne sürülen "Yüzyılın Anlaşması" planını "insanlığa karşı bir suç" olarak niteleyerek, herkesi plana karşı çıkmaya çağırdı.
İran lideri Hamaney, hac dolayısıyla yayımladığı mesajında, herkese Trump yönetiminin "Yüzyılın Anlaşması" adını verdiği plana karşı çıkma çağrısında bulundu.
ABD'nin, İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" amacıyla hazırladığı öne sürülen planın "düşmanın tuzağı" ve "aldatmaca" olduğunu ifade eden Hamaney, planın başarısızlığa mahkum olduğunu belirtti.
Hamaney mesajında, "Baskıcı ABD ve hain destekçilerinin üzerinde çalıştığı Yüzyılın Anlaşması adı verilen komplo, sadece Filistin halkına değil, insanlığa karşı işlenen bir suçtur." ifadelerine yer verdi.
"Yüzyılın Anlaşması" planı
ABD Başkanı Trump'ın, İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" amacıyla hazırladığı öne sürülen "Yüzyılın Anlaşması" planının detayları netleşmese de uluslararası basında bazı bilgiler yer alıyor.
Haberlere göre, anlaşma, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor.
Planda İsrail'in topraklarından sürdüğü 6 milyona yakın Filistinli mültecinin dönüş hakkına ise değinilmediği dile getiriliyor.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın "yüzyılın şamarı" olarak nitelendirdiği planın, bazı ekonomik yardımların dışında Filistin halkının lehine hiçbir unsur içermediği ifade ediliyor.

Ayetullah Hamaney, Donald Trump, Filistin, İsrail, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:26   13 yaşındaki Türk piyanist birincilik ödülü kazandı
13:26   Kurban Bayramı'na doğru
13:26   KONYA HIZLI GİTTİĞİ İÇİN UYARDIĞI MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ VE HAT SAHİBİ TARAFINDAN DÖVÜLDÜ
13:26   ANTALYA SAAT KULESİ'NİN KUBBESİ GERİ GELİYOR
13:26   KOCAELİ OKUL MÜDÜRÜ VE YARDIMCISI ELLERİNE FIRÇA ALARAK OKULU BOYADI
13:26   KOCAELİ JANDARMA, KANDIRA SAHİLLERİNDE ATLARLA GÖREV YAPIYOR
13:26   GAZİANTEP'TE BAYRAM ARİFESİNDE ŞEHİTLİK ZİYARET