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Hamaney'in askeri danışmanı Şemhani: En zayıf intikam senaryomuz bile ABD için kabus olacak

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani 13 intikam planları olduğunu belirterek, "En zayıf senaryo bile Amerikalılar için kabus olacak" dedi.

07.01.2020 12:00 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:45

ABD'nin General Kasım Süleymani'yisuikastla öldürmesinin ardından, 'dan tehditler gelmeye devam ediyor. Son olarak, ülkenin en üst düzey güvenlik yetkililerinden Ali Şemhani, "13 intikam senaryomuz var" ifadelerini kullandı.

"EN ZAYIF SENARYO BİLE AMERİKALILAR İÇİN KABUS OLACAK"

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri ve ruhani lider Ayetullah Ali Hamaney'in askeri danışmanı olan Ali Şemhani, "Amerikalılar şunu bilmeli ki, konseyde şu ana dek 13 intikam senaryosu ele alındı ve en zayıf senaryo üzerinde uzaşılsa bile, bunu hayata geçirmek Amerikalılar için tarihi bir kabus olacaktır" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

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Hamaney'in askeri danışmanı Şemhani: En zayıf intikam senaryomuz bile ABD için kabus olacak

Amerika Birleşik Devletleri, Ayetullah Hamaney, Ali Şemhani, İran, Dünya, Güncel


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