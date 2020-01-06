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Hamaney'in danışmanı, Amerikan televizyonundan tehdit etti: Askeri tesisleri hedef alacağız

İran'ın ruhani lideri Ali Hamaney'in askeri danışmanı Hüseyin Deghan, CNN International'a verdiği röportajda ABD'nin askeri tesislerinin hedef alınacağını belirterek "ABD'nin saldırısına yanıt kesinlikle askeri olacaktır" dedi.

06.01.2020 12:15 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:34

Devrim Muhafızları lideri Tümgeneral Kasım Süleymani'nin insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda öldürülmesinin yankıları sürüyor. Konuyla ilgili son açıklama İran'ın ruhani lideri Ali Hamaney'in askeri danışmanı Hüseyin Deghan'dan geldi.

AMERİKAN TELEVİZYONUNA RÖPORTAJ VERDİ

Amerikan televizyonu CNN International'a özel bir röportaj veren Deghan, ABD'nin askeri tesislerinin hedef alınacağını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter üzerinden yaptığı tehditleri de gündeme getiren Deghan, savaşı Amerika'nın başlattığını belirtti. Deghan, "Bu nedenle yaptıklarına denk bir karşılığı kabul etmeliler. ABD ve Başkan Trump bize doğrudan saldırdı, biz de aynı şekilde karşılık vereceğiz. Bu süreci sona erdirecek tek, bize vurdukları darbeye denk bir darbe almaları. ABD bundan sonra yeni bir döngü peşinde olmamalı" dedi.

"TEPKİMİZ AKILLICA OLACAKTIR"

Karşılık verme konusunda aceleleri olmadığını ve hedeflerini dikkatlice seçeceklerini vurgulayan Deghan, "Tepkimiz akıllıca olacaktır ve zamanı gelince en büyük etkiyi yaratacak şekilde olacaktır" ifadelerini kullandı.

DİPLOMASİYE KAPILARI KAPATTI

Deghan, gerilimin diplomasi yoluyla çözülmesi konusunda da, "Bakın biz farklı sebeplerle ABD yönetimiyle müzakere yapmak istemedik. Şimdi Süleymani'ye olanların ardından müzakere etmenin ya da ilişki kurmanın bir anlamı kalmadı. Bu imkansız" dedi.

"O BİR GANGSTER VE KUMARBAZ"

Deghan, Trump'ın Twitter'daki "52 noktayı vururuz" tehdidi ile ilgili de, "Bu mesajlar saçma ve absürt. Eğer o 52 diyorsa biz de 300 deriz ve biz vuracağımız yerleri biliriz. Hiçbir Amerikan askeri personeli, hiçbir Amerikan siyasi merkezi, hiçbir Amerikan askeri üssü ve hiçbir Amerikan gemisi güvende olmayacak. Trump, uluslararası yasaları bilmiyor. Birleşmiş Milletler kararlarını tanımıyor. O bir gangster ve bir kumarbaz. Bütün İranlılar Kasım Süleymani'dir. Onun yerine gelecek olan kişi, 20 yıldır onunla çalışan birisi. Onunla aynı yaklaşımı ve metodu var. İran'ın kendi çıkarlarını koruma yaklaşımı bin kat arttı. Bizim şehitlik mantığımız var" şeklinde konuştu.

Hamaney'in danışmanı, Amerikan televizyonundan tehdit etti: Askeri tesisleri hedef alacağız

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ali Hamaney, İran, Dünya, Güncel


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