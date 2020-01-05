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Hamaney'in danışmanı Hüseyin Dehgnan: İran'ın ABD'ye yanıtı askeri olcak

İran dini lideri Ali Hamaney'in askeri danışmanı Hüseyin Dehgnan, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "İran'ın ABD'ye yanıtı askeri olacak" dedi.

05.01.2020 18:49 | Son Güncelleme: 05.01.2020 18:59

'ın dini lideri Ali Hamaney'in askeri danışmanı Hüseyin Dehghan, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden dolayı İran'ın ABD'ye yönelik olası misillemesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

CNN International'a konuşan Dehghan, İran'ın en etkili komutanlarından birinin ABD tarafından öldürülmesinin yanıtının yine askerî alanda karşılık bulacağını ve 'askerî alanların hedef alınacağını' söyledi.

"MADEM SAVAŞI BAŞLATTILAR, BU HAMLELERİNİN SONUÇLARINI DA KABUL ETMELİLER"

Ali Hamaney'e en yakın isimler arasında bulunan ve bir dönem Savunma Bakanlığı görevini de yürütmüş olan Hüseyin Dehghan, "Lider kadromuz, hiçbir zaman savaş peşinde olmadığımızı ve bundan sonra da olmayacağımızı resmî olarak duyurdu." dedi.

Savaşı başlatan tarafın ABD olduğunu kaydeden Dehghan, şöyle konuştu: "Madem savaş başlattılar, bu hamlelerinin sonuçlarını da kabul etmeliler. Bu savaş sürecinin sona ermesini sağlayacak tek şey, ABD'nin yaptığına denk bir yanıt almasıdır. Ondan sonra da yeni bir döngü başlatmamalılardır."

"NE BİR POLİTİKACIDIR NE DE AKIL SAĞLIĞI YERİNDEDİR"

ABD Başkanı Donald Trump'ın "52 İran hedefinin belirlendiğine ve vurulmaya hazır olduğuna" ilişkin Twitter paylaşımına ilişkin bir değerlendirmede bulunan Hüseyin Dehghan, şunları kaydetti: "Trump, uluslararası hukuk namına hiçbir şey bilmiyor. BM kararlarını da tanımıyor. Aslında kendisi tam bir gangster ve kumarbaz. Trump ne bir politikacıdır ne de (onun) akıl sağlığı yerindedir."

"TRUMP, BİR SAVAŞ SUÇLUSU OLDUĞUNU KABUL ETMELİ"

ABD Başkanı Trump'ın "İran'ın kültür mirasına da saldırırız." sözü hatırlatılan Dehghan, bununla ilgili olarak ise, Birleşmiş Milletler'in 2347 sayılı "kültürel mirasın korunması" kararını hatırlatarak, "Bunlar eğer akıl, mantık ve tutarlılıkla alınmış kararlarsa, kendisinin bir savaş suçlusu olduğunu kabul etmesi ve yargılanması gerekir." diye konuştu.

"ABD'NİN BÜTÜN MEVZİLERİ MENZİLİMİZ İÇERİSİNDE YER ALIYOR"

Trump'ın Twitter paylaşımlarındaki tehditlerini hayata geçirmesi ihtimaline ilişkin bir soruyu yanıtlayan Hüseyin Dehghan, "Hiçbir ABD askerî personeli, hiçbir ABD siyasî merkezi, hiçbir ABD üssü ve hiçbir ABD gemisi güvende olmayacaktır. Bunların hepsi menzilimiz içerisinde yer alıyor." sözlerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

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