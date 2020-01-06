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Hamaney'in temsilcisi Amili'den Perinçek'e ziyaret

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Erdebil eyaleti temsilcisi Seyyid Hasan Amili, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i ziyaret etti.

06.01.2020 16:56 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:58
Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Erdebil eyaleti temsilcisi Seyyid Hasan Amili, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i ziyaret etti.
Vatan Partisi İl Başkanlığında gerçekleşen ziyarette Perinçek, Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesi nedeniyle Seyyid Hasan Amili'ye başsağlığı dileğinde bulundu.
Burada konuşan Perinçek, "O büyük bir kahramandı. Bize büyük bir kahramanlık mirası bıraktı. Onu burada saygıyla anıyoruz. İran'ın ve bütün Müslüman dünyasının acısını yürekten paylaşıyoruz. ABD, bu büyük kahramanı şehit ederek çok büyük bir belanın içine girmiştir. İran'ın direnme gücüne, kahramanlığına sonuna kadar güveniyoruz." diye konuştu.
Seyyid Hasan Amili de Kasım Süleymani'nin büyük bir komutan olduğunu anlatarak, "Süleymani, insanlığa çok büyük hizmet etti. Adı her zaman tarihte kalacak. Bu cinayetle Amerika uluslararası kanunları çiğnemiştir. Başka bir ülkenin toprağında cinayet işlemiştir." dedi.
Kasım Süleymani'nin intikamının alınacağını söyleyen Amili, ABD'ye büyük bir ders vereceklerini dile getirdi.
Hamaney'in temsilcisi Amili'den Perinçek'e ziyaret

Ayetullah Ali Hamaney, Kasım Süleymani, İran, Güncel

Kaynak: AA


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