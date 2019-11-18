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Hamaney'in temsilcisinden "gösterilere milis güçleri müdahale eder" uyarısı

İran lideri Ali Hamaney'in Fars eyaletindeki temsilcisi Ayetullah Lütfullah Dejkam, Şiraz'da yarına kadar gösterilerin sona ermemesi durumunda milis güçlerin protestoculara müdahale edeceğini söyledi.

18.11.2019 16:28 | Son Güncelleme: 18.11.2019 16:28Hamaney'in temsilcisinden
İran lideri Ali Hamaney'in Fars eyaletindeki temsilcisi Ayetullah Lütfullah Dejkam, Şiraz'da yarına kadar gösterilerin sona ermemesi durumunda milis güçlerin protestoculara müdahale edeceğini söyledi.
İranlı Öğrenciler Ajansına (ISNA) göre, benzin zammı sonrası meydana gelen gösterileri değerlendiren Dejkam, Fars eyaletinin merkez kenti Şiraz'daki olaylara karışanların dışarıdan geldiğini öne sürdü.
Benzin zammını protesto eden göstericileri "bozguncu" olmakla suçlayan Dejkam, "Eğer Fars Eyalet Güvenlik Konseyi, göstericileri yarına kadar durduramazsa milis güçleriyle (Besiç) Şiraz'da sokaklara ineriz." dedi.
Dejkam, rejimi koruma adına Besiç güçlerinin meydanlara inmeye hazır olduğunu da söyledi.
Öte yandan, Tasnim Haber Ajansına göre, Devrim Muhafızları tarafından yapılan yazılı açıklamada, eylemlerin sona erdirilmesi çağrısında bulunularak, aksi takdirde göstericilerin "devrimci yöntemlerin kullanılacağı sert bir müdahaleyle" karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunuldu.
İran'da Devrim Muhafızlarına bağlı milis güçleri, rejim aleyhine sokak gösterileri düzenleyen eylemcilere sert müdahalede bulunmakla suçlanıyor.
İran'da benzine yapılan yüzde 300 zam nedeniyle başta Tahran olmak üzere Tebriz, Meşhed, Ahvaz, İsfahan, Şiraz, Yezd, Kirman ve Kereç gibi kentlerde cuma gününden bu yana gösteriler devam ediyor. Göstericiler birçok kentte petrol istasyonları, banka şubeleri, kamu binaları ve polis araçlarını ateşe verdi.
Olaylarda 2 polis memuru hayatını kaybederken, 1000'den fazla gösterici de gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

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