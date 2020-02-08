Haberler » Güncel » Hamaney: 'Savaş çıkmaması için güçlü olmalıyız' - Haber

Hamaney: "Savaş çıkmaması için güçlü olmalıyız"

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD yaptırımlarına karşı ülke ekonomisinin petrole bağımlılıktan kurtulması gerektiğini söyleyerek, "Savaş çıkmaması için güçlü olmalıyız" dedi.

08.02.2020 15:05 | Son Güncelleme: 08.02.2020 15:05Hamaney:
dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD yaptırımlarına karşı ülke ekonomisinin petrole bağımlılıktan kurtulması gerektiğini söyleyerek, "Savaş çıkmaması için güçlü olmalıyız" dedi.
İran'ın başkenti Tahran'da hava kuvvetleri komutanları ile düzenlenen toplantıda konuşan İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD yaptırımlarına karşı ülkenin petrole bağımlılıktan kurtulması gerektiğini söyledi. ABD ile mücadelede ve savaşın önüne geçebilmek için güçlenmeleri gerektiğini belirten Hamaney, zayıflamaları halinde ABD'nin İran karşıtlığını artırabileceğini vurguladı.
ABD yaptırımları ile mücadelede petrole bağımlılıktan kurtulmaları gerektiğini belirten Hamaney, birçok ekonomik sorununun temelinde petrole bağımlılığın yattığını ifade ederek, "Bilinçli hareket ederek yaptırımları bir fırsata dönüştürmeliyiz. ABD yönetimi petrole bağımlı kalmamızı istiyor. Bu nedenle hatta bazıları yaptırımları hafifletmek istemekte" dedi.
(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Ayetullah Hamaney, İran, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
12:07  Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler
11:44  Mustafa Akıncı kimdir? Mustafa Akıncı nereli, kaç yaşında?
11:06  Tırışka ne demek? TDK'ya göre tırışkanın anlamı nedir?
8.02.2020 17:13:07