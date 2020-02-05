Hamaney: Yüzyılın anlaşması, Trump'tan önce ölecek

İran 'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde Ortadoğu Barış Planı'na ilişkin resmi twitter hesabı üzerinden çok sert açıklamalarda bulundu.

"TRUMP'TAN ÖNCE ÖLECEK"

Twitter'dan yapılan açıklamada, "Amerikan komplosu 'Yüzyılın anlaşması' Trump'tan önce ölecek" ifadeleri kullanıldı.

NETENYAHU İLE BİRLİKTE AÇIKLAMIŞTI

Donald Trump, sözde 'Yüzyılın Anlaşması' olarak nitelendirdiği planı salı günü İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile birlikte açıklamıştı.

Trump'ın damadına hazırlattığı plan, Kudüs'ün bölünmemiş bir şekilde İsrail'in başkenti olması, mevcut Yahudi yerleşimlerinin tamamen muhafaza edilmesi ve kurulacak Filistin devletinin başkentinin Doğu Kudüs'te olmasını öngörüyor.

TEPKİ YAĞMIŞTI

Plana, Filistin başta olmak üzere pek çok ülke tepki göstermişti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de, "Bu aptalca girişimler yetti. Yüzyılın en alçak planı" demişti.