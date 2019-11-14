Haberler » Güncel » Hamas: 'AB'nin, Gazze saldırılarındaki tavrı tarafgir' - Haber

Hamas: "AB'nin, Gazze saldırılarındaki tavrı tarafgir"

Gazze'deki Hamas Hareketi, Avrupa Birliğinin (AB), İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında aldığı tavrın tarafgir olduğunu belirtti.

14.11.2019 05:38 | Son Güncelleme: 14.11.2019 05:38Hamas:
'deki Hareketi, Avrupa Birliğinin (AB), 'in Gazze'ye yönelik saldırılarında aldığı tavrın tarafgir olduğunu belirtti.
Hamas Uluslararası İlişkiler Ofisi üyesi Basim Naim tarafından yapılan yazılı açıklamada, "AB, bir kez daha bize, konu Filistinlilerle alakalı olduğunda, Siyonist lobisinin 'deki siyasi arenaya hakimiyetini yansıtan ve zayıf bir tavır alacağını gösterdi." ifadesini kullandı.
Naim, AB'nin "gerilimin tamamen ve hızlı bir şekilde sona erdirilmesi" yönündeki açıklamasında, Gazze'den atılan roketlere vurgu yaptığına ve İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarının görmezden gelindiğine işaret etti.
İsrail ordusu önceki gün Gazze'nin doğusunda İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve saldırı düzenlediklerini duyurmuştu. Saldırıda Ebu'l Ata ile eşi Esma Ebu'l Ata hayatını kaybetmişti.
Bu saldırının ardından bölgedeki gerginlik artmıştı. İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şu ana kadar 32 Filistinli yaşamını yitirdi, 100'ü de yaralandı.

Brüksel, İsrail, Gazze, Hamas, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
06:22 ANKARA'DA TARTIŞTIĞI KOCASINI, ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE BIÇAKLA AĞIR YARALADI
06:15 İstanbullular güne sisle uyandı -ek
06:09 İSTANBULLULAR GÜNE SİSLE UYANDI
06:05 İstanbullular güne sisle uyandı
06:02 İstanbul güne sisle uyandı (fotoları)
01:20 Trump, Türkiye'nin mülteciler için harcadığı parayı duyunca büyük şaşkınlık yaşadı: Çok para harcamışsınız
00:50 Son dakika: Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektupların akıbetini açıkladı: Sayın Başkan'a geri takdim ettim
23:12 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mazlum Kobani, terör örgütü başının manevi evladıdır
23:06 Son dakika: Şanlıurfa'daki Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda peş peşe patlamalar: 17 kişi yaralandı
22:59 Trump'tan F-35 açıklaması: Erdoğan ve senatörlerle konuşuyoruz, halledeceğimizi umuyorum
00:50 Son dakika: Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektupların akıbetini açıkladı: Sayın Başkan'a geri takdim ettim
23:12 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mazlum Kobani, terör örgütü başının manevi evladıdır
22:08 Son dakika: Erdoğan'la görüşme yapan Trump: 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması konusunda mutabık kaldık
23:06 Son dakika: Şanlıurfa'daki Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda peş peşe patlamalar: 17 kişi yaralandı
14.11.2019 06:24:01