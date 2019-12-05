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Hamas, açlık grevindeki iki Filistinli tutuklunun hayatından İsrail sorumlu tuttu

Hamas, 70 günden uzun süredir açlık grevi yapan iki Filistinli tutuklunun hayatından İsrail'in sorumlu olduğunu duyurdu.

05.12.2019 21:12 | Son Güncelleme: 05.12.2019 21:12Hamas, açlık grevindeki iki Filistinli tutuklunun hayatından İsrail sorumlu tuttu
, 70 günden uzun süredir açlık grevi yapan iki Filistinli tutuklunun hayatından 'in sorumlu olduğunu duyurdu.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in cezaevlerindeki tutuklularımıza yönelik ihlalleri devam ediyor. İsrail, 70 günden uzun süredir açlık grevinde olan ve ciddi hayati riskleri olduğu yönündeki sağlık raporlarına rağmen Musab el-Hindi ile Ahmed Zehran'ın serbest bırakılmaları yönündeki adil taleplerini görmezden geliyor." ifadeleri kullanıldı.
İki Filistinli tutuklunun hayatlarından İsrail'in sorumlu olduğu vurgulanan açıklamada, direnişi güçlendirme ve halk hareketleri oluşturarak tutuklularla dayanışma çağrısı yapıldı.
İsrail güçleri, Ahmed Zehran'ı mart ayında, Musab el-Hindi'yi ise 4 Eylül'de gözaltına almıştı.
İsrail'in gözaltıları sıradan hale geldi
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.
Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 220'si çocuk olmak üzere 5 binden fazla Filistinli bulunuyor.

İsrail, Hamas, Güncel

Kaynak: AA

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