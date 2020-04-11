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Hamas, bin karantina odası inşa etti

Hamas, bin karantina odası inşa ederek ilgili hükümet yetkililerine teslim ettiklerini duyurdu.

11.04.2020 19:10 | Son Güncelleme: 11.04.2020 19:10
Hamas, bin karantina odası inşa etti
Hamas , bin karantina odası inşa ederek ilgili hükümet yetkililerine teslim ettiklerini duyurdu.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında iki hafta içinde bin karantina odasının inşasının tamamlandığı ifade edildi.
Açıklamada, ayrıca odaların 500'ünün Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, 500'ünün de güneyinde yapıldığı aktarıldı.
Gazze'deki ilgili hükümet birimleri, karantina odalarını Beyt Hanun ve Refah sınır kapılarından Gazze'ye gelenlerin izolasyonu için kullanıyor.
Filistin Sağlık Bakanlığı, son olarak ülkede 13'ü Gazze'de olmak üzere 268 koronavirüs vakası olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Hükümet, Gazze, Hamas, Güncel
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